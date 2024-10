Paris Fashion Week: Anh Tú Atus bảnh bao bên mỹ nam Red White And Royal Blue

HHT - Vừa kết thúc Anh Trai "Say Hi", Anh Tú Atus hiện thực hóa ngay câu nói "vươn tầm thế giới" với lịch trình xuất ngoại sang Pháp dự show diễn của nhà mốt Lacoste. Anh có khoảnh khắc đọ sắc với Taylor Zakhar Perez - mỹ nam phim "Red White And Royal Blue".