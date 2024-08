"Phải Chăng Là Định Mệnh" bất ngờ tăng rating, do Kim So Hyun đổi tạo hình?

HHT - "Phải Chăng Là Định Mệnh" bước vào nửa cuối hành trình, ghi nhận lượt rating tăng ở tập mới. Kim So Hyun được khen vì tạo hình tóc xoăn đôi với Dasom. Chae Jong Hyeop khoe sắc vóc cường tráng gây sốt, "hồi sinh" nụ cười rạng rỡ khiến fangirl thổn thức trong tập 6.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau nụ hôn đầu ở tập 4, Hong Joo trải qua khoảng thời gian đắn đo, khó đối diện với "bạn học cũ" Hoo Young. Chú Baek (Choi Dae Chul) và Sang Pil (Lee Won Jung) cố gắng tạo cơ hội cho cặp đôi được gần gũi hơn bằng chuyến đi câu cá ở ngoại tỉnh. Mở đầu tập 6, Hong Joo quyết định mở lòng, chủ động tiến tới, trao cho Hoo Young nụ hôn ngọt ngào.

Về phía Hoo Young, anh quyết định nghỉ việc ở công ty do mẹ điều hành để ở lại Hàn Quốc. Anh lựa chọn đi theo tiếng gọi trái tim với mối tình đầu. Bà Baek Do Seon - mẹ đồng thời cũng là cấp trên của Hoo Young trở về Hàn Quốc khi biết về ý định từ chức của anh, thể hiện thái độ không chấp nhận. Hoo Young chở mẹ đến cơ quan, bà Baek nhìn thấy Hong Joo tại điểm chờ xe bus. Ngay lập tức, bà nhận ra cô bé học sinh 10 năm trước, cũng như nhận ra lý do thực sự khiến con trai không muốn trở về Mỹ.

Trong tập 5, 6, cặp đôi bước vào giai đoạn yêu đương thắm thiết. Bộ đôi có buổi hẹn hò tại phòng tranh sau nhiều sự "quấy rối" của bạn thân Hye Ji, mẹ Do Seon. Các phân cảnh "thả thính" cực tình tứ giữa Hong Joo và Hoo Young khiến người xem rung động.

Hong Joo có sự thay đổi tạo hình ở tập 6. Cô theo Hye Ji (Dasom) đi chuẩn bị trang phục, làm tóc cho buổi leo núi cùng thầy Son. Hong Joo sau đó ra khỏi tiệm làm tóc với kiểu tóc xoăn sóng xù mì đôi với Hye Ji. Ông chủ nhà hàng Sang Pil ví cặp bạn thân trông như hai con chó xù.

Trong khi tạo hình mới mẻ làm tăng vẻ đáng yêu của Hong Joo trong mắt Hoo Young. Khán giả cũng tỏ ra thích thú trước sự thay đổi dễ thương của nữ chính sau những tạo hình tóc suôn dài nhàm chám.

Va vào tình yêu, Chae Jong Hyeop "hồi sinh" hình tượng mắt híp, cười xinh duyên dáng từng khiến fangirl thổn thức. Mỹ nam 9X có màn khoe sắc vóc cường tráng gây sốt ở tập 6.

Phải Chăng Là Định Mệnh đã đi được 3/4 chặng đường. Sau nửa đầu ghi nhận rating giảm, ở 2 tập mới phát sóng, phim lại có dấu hiệu khả quan hơn. Cụ thể, số liệu từ Nielsen Korea, rating trung bình toàn quốc tập 5 đạt mức 2,694% (đi bằng so với 2,7% ở tập 4), tập 6 đạt 2,988%, tăng thêm khoảng 0,3%. Cú tăng nhẹ này có thể đến từ màn khoe múi bất ngờ, visual của Kim So Hyun, cũng như sự căng thẳng tăng lên trong tình tiết.

Khán giả đánh giá ở tuần cuối phát sóng vào ngày 12 - 13/8, dự án phim có thể tiếp tục ghi nhận mức rating tăng lên nhờ những xung đột được đẩy lên cao trước khi kết thúc. Phần cuối tập 6, bà Baek Do Seon thể hiện thái độ không nhượng bộ trước quyết định từ bỏ sự nghiệp của con trai. Hong Joo khó có thể chấm dứt hợp tác với "tình cũ" Bang Jun Ho khi chứng kiến tình trạng suy sụp, hoảng loạn của anh.

Các phân cảnh nhá hàng 2 tập cuối cho thấy mối quan hệ giữa Hoo Young và Hong Joo xảy ra xung đột. Bang Jun Ho tìm đến Hong Joo cùng với hộp thư đầy ắp cô từng gửi cho anh, vô tình làm vương vãi khiến cả Hoo Young và mẹ Baek đều đọc được những lời yêu thương xưa cũ. Vết thương lòng về việc bị bỏ rơi của Hong Joo chưa kịp lành đã lại rỉ máu. Cô hỏi Hoo Young: "Nếu anh cứ thế mà đi thì sao? Anh rời đi thì em mới lại được biết à?".