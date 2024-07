Phải Chăng Là Định Mệnh: Bí kíp giúp Kim So Hyun nhập vai Hong Joo cực ngọt

HHT - Một trong những lý do khiến “Phải Chăng Là Định Mệnh” ăn khách chính là nữ chính Kim So Hyun. Sao nhí một thời của màn ảnh Hàn nay đã trở thành “nữ thần học đường” vì hàng loạt vai nữ sinh cực đáng yêu.

Xem Phải Chăng Là Định Mệnh, ai cũng ấn tượng với nữ chính Hong Joo nhí nhảnh, vụng về khi còn là học sinh và chững chạc khi đã trưởng thành. Từ đó mà khán giả tấm tắc khen Kim So Hyun biến hóa quá đạt, năm nay đã 25 tuổi nhưng đóng vai nữ sinh vẫn rất ngọt, mà trở thành một phụ nữ 29 tuổi cũng rất thuyết phục.

Kim So Hyun và Kim Yoo Jung chính là hai sao nhí đình đám của Hàn, đóng phim từ khi còn bé xíu, kinh nghiệm dày dặn nên diễn xuất tốt là chuyện đương nhiên. Bộ phim giúp Kim So Hyun nổi tiếng chính là Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đóng cùng đàn anh Kim Soo Hyun. Hai diễn viên gần như trùng tên, chỉ hơn kém nhau một chữ O đã tạo ra nhiều nhầm lẫn dở khóc dở cười, thậm chí cho đến bây giờ vẫn có nhiều người nhìn tên Kim So Hyun là nghĩ tới nam diễn viên của Nữ Hoàng Nước Mắt.

Khi còn nhỏ, Kim So Hyun có gương mặt chỉ được xem là dễ thương với đôi mắt to chứ chưa xinh đẹp nổi bật như cô bạn cùng tuổi Kim Yoo Jung. Đôi mắt buồn khiến Kim So Hyun thường được giao những nhân vật ít tuổi nhưng già dặn, thường giữ kín cảm xúc ở trong lòng.

Đâu ngờ càng lớn, Kim So Hyun ngày càng xinh đẹp, đường nét hài hòa nữ tính hơn rất nhiều. Ngoại hình trẻ trung giúp nữ diễn viên thường được mời đóng phim nữ sinh trong nhiều dự án như School 2015, Love Alarm, Chiến Nào Ma Kia. Hình ảnh Kim So Hyun lúc thì dịu dàng, lúc lại nhí nhố trong bộ đồng phục giúp cô có biệt danh “nữ thần học đường” trong phim Hàn.

Hiện giờ, Kim So Hyun lại tiếp tục làm học sinh trong Phải Chăng Là Định Mệnh. Nữ diễn viên được khen là rất hợp với vai Hong Joo khi có tới hai cột mốc cần khắc họa: Vừa là một nữ sinh 19 tuổi vô tư, vừa là phụ nữ 29 tuổi mang bao lo lắng. Chính gương mặt trẻ trung nhưng đôi mắt sâu hút đã giúp Kim So Hyun có thể diễn tả được các cung bậc khác nhau của Hong Joo.