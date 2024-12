Phải chăng Shawn Mendes đã hết thời?

HHT - Shawn Mendes là cái tên từng được nhắc đến như biểu tượng của thế hệ nhạc Pop. Tuy nhiên, giờ đây Shawn Mendes lại trở thành câu chuyện về hào quang sớm nở nhưng chóng tàn.

Từng được xem là biểu tượng âm nhạc của thế hệ mới, Shawn Mendes không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn chinh phục khán giả bằng chất giọng ấm áp và tài năng sáng tác đáng kinh ngạc. Nam ca sĩ là một hiện tượng âm nhạc trong nửa cuối thập niên 2010 và gặt hái thành công với 4 album liên tiếp đứng đầu nhiều bảng xếp hạng với hàng loạt bản hit như Stitches, Treat You Better hay Señorita. Anh chàng nhanh chóng ghi tên vào danh sách 30 Under 30 (danh sách những ngôi sao đang lên, có triển vọng thành công nhất) của Forbes.

Sau nhiều năm hoạt động không ngừng nghỉ, Shawn Mendes bắt đầu bộc lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi. Vào năm 2022, giọng ca There’s Nothing Holdin’ Me Back bất ngờ hủy toàn bộ chuyến lưu diễn thế giới Wonder: The World Tour. Nam ca sĩ giải thích với người hâm mộ rằng bản thân đang gặp phải vấn đề về sức khỏe tinh thần và cần thời gian nghỉ ngơi.

Giai đoạn gián đoạn sự nghiệp dường như đã ảnh hưởng nặng nề đến Shawn Mendes. Khi trở lại với các dự án âm nhạc mới như When You’re Gone hay What the Hell Are We Dying For?, nam ca sĩ không còn tạo được tiếng vang lớn như trước. Cả âm nhạc lẫn hình ảnh của anh đều bị đánh giá là thiếu đột phá, không còn bắt kịp xu hướng hiện tại.

Album mới nhất của Shawn Mendes - Shawn (2024) đánh dấu là full album đầu tiên của nam ca sĩ sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Shawn mang đậm chất nhạc Folk, với âm hưởng guitar mộc mạc, chân thực và sâu lắng. Trong lần trở lại này, nam ca sĩ đã thể hiện sự nhạy cảm và những mảnh ký ức tổn thương của chính mình.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phê bình cho rằng các ca khúc chưa được phát triển đầy đủ với một số bài chỉ kéo dài dưới hai phút. Dù mang đậm tính cá nhân, Shawn lại thiếu đi phần production bắt tai và phong cách sáng tác đã tạo nên thành công của những bản hit trước đó. Một số ca khúc như Nobody Knows được khen ngợi vì cảm xúc được truyền tải nhưng tổng thể album lại bị đánh giá là không nhất quán và kém hấp dẫn​.

Về mặt thương mại, cách tiếp cận tối giản của Shawn đã không gây được tiếng vang rộng rãi, dẫn đến thành tích khiêm tốn so với các dự án trước. Album Shawn của Shawn Mendes hạ cánh ở vị trí No.26 trên BXH Billboard 200 ở tuần đầu tiên với 24 nghìn bản. Đây là album đầu tiên của Shawn Mendes không đạt vị trí đầu bảng trên BXH Billboard 200 trong tuần đầu tiên mở bán.

Hiện tại, sự nghiệp của Shawn Mendes đang trải qua giai đoạn khó khăn và gặp nhiều thách thức trong việc lấy lại vị thế, trái ngược với sự thăng tiến vượt bậc của Sabrina Carpenter, tình cũ tin đồn của anh. Tuy nhiên, với tài năng và nền tảng âm nhạc vững chắc, Shawn Mendes vẫn còn nhiều tiềm năng để vực dậy. Hy vọng rằng anh chàng sẽ sớm tìm thấy sự cân bằng và cảm hứng sáng tạo để trở lại mạnh mẽ hơn.