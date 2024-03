Phản ứng của Nicki Minaj với khán giả gây tranh cãi: Kẻ quay lưng, người bảo vệ

HHT - Mới đây, Nicki Minaj đã có thái độ được cho là khó chịu với một khán giả trong chuyến lưu diễn của cô nàng. Điều này khiến các diễn đàn mạng xã hội tranh cãi về phản ứng này của nữ rapper.

Trong buổi diễn mới nhất thuộc chuyến lưu diễn Pink Friday 2 World Tour, Nicki Minaj đã vô tình tạo nên một cuộc tranh cãi bởi thái độ của nữ rapper trong một video được lan truyền khắp mạng xã hội. Trong đoạn video, Nicki Minaj đã chủ động đưa micro cho một khán giả khi đang trình diễn ca khúc The Night Is Still Young. Tuy nhiên, khi người này vừa cất tiếng hát thì nữ rapper đã nhanh chóng đòi lại chiếc micro với thái độ vô cùng khó chịu.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một tình huống "dở khóc dở cười" khi giọng hát của người hâm mộ đó quá dở và phản ứng của Nicki Minaj trước sự việc chỉ để gây cười cho khán giả mà thôi. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng nữ rapper đang hành xử thô lỗ và hành động này sẽ làm tổn thương vị khán giả kia.

Ngay sau đó, vị khán giả này đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân về sự việc và bày tỏ sự phấn khích khi nhận được chiếc micro của Nicki dù bị cắt ngang. Giọng ca Super Bass cũng nhanh chóng chia sẻ lại dòng trạng thái này với biểu cảm không thể nào hài hước hơn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ đưa micro cho người hâm mộ để tiếp tục hoàn thành lời hát ca khúc. Ngoài những giọng ca “xuất thần” có thể lấn át cả nghệ sĩ và khiến khán đài phải bất ngờ thì cũng có không ít giọng ca làm nghệ sĩ phải hối hận ngay lập tức vì dở banh nóc nhà.

Pink Friday 2 World Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ rapper Nicki Minaj để quảng bá cho album Pink Friday 2 của cô nàng. Dù vậy, theo lịch trình hiện tại, chuyến lưu diễn sẽ chỉ đi qua các khu vực châu Mỹ và châu Âu.