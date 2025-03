Pháo khiến mạng xã hội bùng nổ với bản rap "tố" người yêu cũ: Chill nhưng thấm

HHT - Rapper Pháo khiến mạng xã hội dậy sóng ngay trong đêm với bản rap châm biếm người yêu cũ, một ca khúc ra mắt trước đó cũng bất ngờ được đào lại.

Tối 21/3, rapper Pháo khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên khi bất ngờ tung bản rap mới, mang tên Sự Nghiệp Chướng. Vừa phát hành, ca khúc đã được khán giả hưởng ứng nhiệt tình, đạt hơn 1,5 triệu lượt nghe, leo thẳng Top 3 Âm nhạc Thịnh hành YouTube chỉ sau 15 giờ.

Bản rap diss lần này được Pháo trau chuốt về phần âm nhạc, ra mắt MV Lyrics, kết hợp cùng producer KEREM KOCAK. Nhiều khán giả đánh giá sản phẩm mới của nữ rapper sinh năm 2003 có giai điệu bắt tai, "chill" trên nền nhạc đáng yêu nhưng lời cực thấm thía. Tiết tấu của bản rap được thay đổi liên tục, chuyển tiếp mượt mà từ rap melody đến đoạn hook cực "bánh cuốn". Khán giả để lại các bình luận: "Pháo đã chơi rap đúng với tinh thần Hip-Hop của một rapper: Đó là nói ít, lên nhạc trình bày!", "Ca khúc bộc lộ rõ cá tính người nghệ sĩ. Có dùng nhiều kỹ năng, lyric hay, khác lạ, khác biệt"...

Phần ca từ trong Sự Nghiệp Chướng được Pháo vận dụng nhuần nhuyễn lối chơi chữ, ẩn dụ, so sánh tạo nên những câu hát đầy châm biếm. Câu chuyện trong bài rap được Pháo dẫn dắt khéo léo, đưa ra đầy đủ, thuyết phục về những "tính xấu" hay "cách sống lỗi" của đối phương.

Ở phần dạo đầu, Pháo gợi liên tưởng, "úp mở" về người cũ qua đặc điểm nhận dạng là một nhạc sĩ, người gắn liền với những bản nhạc và nhắc qua câu chuyện tình yêu sóng gió: "Giọt nước mắt vướng trên khuôn nhạc, tưởng ngọc ngà đá quý anh yêu bạc", "Người tôi yêu xa hoa, trăng hoa, tình đào hoa". Pháo không chính thức gọi tên đối phương mà ẩn ý, ví von: "Mai ra đi, tên em đẹp cho đời/ Còn tên anh gây hại cho Tổ quốc và cả nước nhà". Netizen thích thú nhận xét "chửi như hát là có thật" khi Pháo "bắn rap", thẳng thắn "gọi anh đây là chướng, chướng ngại, chướng mắt, chướng tai".

Đáng chú ý, sau khi cộng đồng mạng bóc tách, giải mã lời bài hát và xét về hoàn cảnh ca khúc ra mắt - giữa lúc ồn ào chuyện tình cảm của streamer ViruSs và TikToker Ngọc Kem - khiến fan "nể cái cách Pháo 'bóng gió', không gọi tên ai nhưng ai cũng biết người đó". Hay Pháo cũng khẳng định bản thân "Làm nhạc diss như này là quá nice rồi".

Giữa lúc Sự Nghiệp Chướng của Pháo đang "làm mưa làm gió", ca sĩ Emma Nhất Khanh cũng bất ngờ tung bản rap Fake It Up dài gần 2 phút, được làm mới dựa trên nền nhạc Take It Slow của nhóm LIME. Đáng chú ý, bên dưới phần phụ chú, Emma Nhất Khanh cho biết lời bài hát dựa trên câu chuyện có thật. Một số câu hát được Emma miêu tả như "Trời mang anh giấu luôn dùm em", "Ngụy quân tử cosplay nạn nhân, trở thành người sáng tạo nội dung" khiến netizen "quen quen".

Tuy nhiên, phần nhạc của bài hát này được nhận xét khá ngang, không bắt tai, không có tính "sát thương". Bản rap chỉ đơn giản là liệt kê những sự thật, chạy theo dòng sự kiện "bóc phốt" người yêu cũ. Xâu chuỗi từ hai bài hát trên, các "thám tử mạng" còn "soi" được bản rap Tối Đó Chẳng Có Đối được Pháo ra mắt vào tháng 11/2024 là nhắc về cùng một đối tượng.