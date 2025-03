Vũ công quen mặt của Trúc Nhân đóng nam chính "Lật Mặt 8": In-tư xịn cỡ nào?

HHT - Đoàn Thế Vinh được chọn trở thành nam chính phim điện ảnh "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" của đạo diễn Lý Hải. Profile của vũ công Gen Z "triệu view" này xịn xò cỡ nào?

Đoàn Thế Vinh sinh năm 1999, từng theo học ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Anh là thành viên của Vũ đoàn Bước Nhảy và có nhiều video vũ đạo viral mạng xã hội. Nam dancer cũng là vũ công "quen mặt" của Trúc Nhân và từng có cú ngã "triệu view" trên sân khấu của chính chủ nhân hit Không Ra Gì.

Bên cạnh vai trò vũ công, Đoàn Thế Vinh còn theo đuổi diễn xuất. Anh đóng phim ngắn We Are Still In Love và đảm nhận nam chính phim truyền hình Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu của VTV.

Đoàn Thế Vinh nhận về phản hồi tích cực với vai diễn Kiên. Từng trải qua cuộc sống sinh viên vất vả tương tự, Gen Z hóa thân tròn trịa vào nhân vật và bộc lộ nội tâm tốt. "Tôi đến casting với tâm lý vô tư. Sau đó, tiếp tục thử sức với vòng hai. Tôi vui lắm khi biết mình đậu và nghĩ mình vào vai phụ. Bất ngờ, tôi được vào vai chính, mà còn là phim chiếu trên VTV" - Đoàn Thế Vinh chia sẻ.

Hiện tại, Đoàn Thế Vinh sở hữu kênh TikTok có 36 triệu lượt thích và 959K followers. Trai đẹp vướng tin đồn hẹn hò với TikToker Tín Nguyễn - cũng góp mặt trong Lật Mặt 7 và Lật Mặt 8 của đạo diễn Lý Hải.

Trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, Đoàn Thế Vinh đảm nhận vai chính Tâm - một nam sinh quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Tâm cùng nhóm bạn tự thành lập ban nhạc, đăng ký cuộc thi tài năng. Tuy nhiên, nhân vật lại gặp "7749" chướng ngại: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nền tảng vững chắc và sự phản đối từ ba mẹ.

Vừa "chạm ngõ" điện ảnh đã đảm nhận vai chính, Đoàn Thế Vinh thu hút sự chú ý từ netizen. Một số khán giả cho rằng với độ nhận diện cao, đồng thời là một gương mặt mới, nam vũ công sẽ mang đến yếu tố thú vị cho bộ phim. Nhân vật chính là người theo đuổi âm nhạc và vũ đạo, phù hợp với tài năng và kinh nghiệm sẵn có của Đoàn Thế Vinh.

Chia sẻ về việc lựa chọn một TikToker cho vai chính Lật Mặt 8, Lý Hải khẳng định Đoàn Thế Vinh sẽ tạo ra sự tươi mới và chân thực cho bộ phim. Đạo diễn series đình đám tin rằng, Đoàn Thế Vinh sẽ thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhân vật Tâm và đem đến trải nghiệm điện ảnh tốt cho khán giả.