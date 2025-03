Concert ATVNCG D-3: Gai Con biểu diễn cùng các Anh tài, Bùi Công Nam "khoe múi"

HHT - Tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-3, các Gai Con liên tục “bóc trúng síc rịt” khi được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) D-3 diễn ra tại TP.HCM vào tối 22/3 đã thu hút hàng chục ngàn khán giả tới tham dự.

Ngay từ sáng sớm, chuỗi hoạt động đồng hành trong khuôn khổ concert đã bắt đầu, nổi bật với Triển lãm Việt phục trên Con đường GUINNESS, Bộ hành Việt phục kết hợp cùng Bách Hoa Bộ Hành, mang đến bầu không khí văn hóa truyền thống đầy sắc màu.

Khoảnh khắc xúc động nhất đêm diễn chính là khi tất cả khán giả diện trang phục truyền thống Việt Nam được mời lên sân khấu, cùng dàn Anh Tài hòa giọng trong ca khúc Một Vòng Việt Nam. Không chỉ là trải nghiệm âm nhạc ấn tượng, đêm diễn còn chính thức xác lập kỷ lục thế giới: Sự kiện có số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam tham gia đông nhất.

Khác với những đêm diễn trước, tại concert ATVNCG D-3, khán giả sẽ được đích thân “xé túi mù” để chào đón các Anh Tài. Khoảnh khắc SOOBIN bước ra từ "túi mù" với visual hoàn hảo, khiến netizen không khỏi cảm thán “như xé truyện bước ra”.

Ca khúc Let Me Feel Your Love Tonight của nhà Chín Muồi vốn được Gai Con yêu thích với sự gợi cảm và những màn khoe cơ bắp nóng bỏng. Nhưng khi tới lượt Bùi Công Nam, khán giả đã được phen cười nghiêng ngả khi nam nhạc sĩ đã lựa chọn khoác lên người... bộ "múi" giả! Màn khoe cơ bụng “thật trân” này đã nhanh chóng được "lan truyền" khắp cõi mạng.