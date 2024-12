Phép màu Giáng sinh năm nay: Bốn tuyệt phẩm nhà Ghibli dắt tay nhau ra rạp

HHT - Tạo hình của nhân vật Astrid Hofferson trong "How to Train Your Dragon" bản live-action đã gây nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ. Một số cho rằng ngoại hình và sắc tộc của nữ diễn viên Nico Parker không khớp với Astrid trong hoạt hình gốc, nơi cô được mô tả là một chiến binh Viking với nét đặc trưng của người châu Âu.

HHT - Không chỉ sở hữu đồ họa bắt mắt cùng hình tượng nhân vật chính siêu dễ thương, "Ozi: Voice of the Forest" còn mang thông điệp quan trọng về bảo vệ môi trường do Appian Way Productions - công ty của Leonardo DiCaprio gửi gắm.