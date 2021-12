Phí Phương Anh: Từ MV chào sân V-Pop gây tranh cãi tới "bánh kem trà xanh" đầy thị phi

HHT - Xuất thân từ danh hiệu Quán quân của chương trình "The Face Vietnam 2016", sau một thời gian hoạt động sôi nổi trong làng thời trang, Phí Phương Anh quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và gây ra hàng loạt tranh cãi.

Màn chào sân V-Pop nhận về lượng dislike "khủng"

Đầu năm nay, Phí Phương Anh khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi ra mắt với vai trò là một ca sĩ. Cụ thể, vào tháng 1/2021, người đẹp debut với MV Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em. Tuy nhiên, ca khúc này lại nhận về cả rổ "gạch đá" từ dư luận.

Đầu tiên, tên của ca khúc là Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em đã gây ra tranh cãi khi đa số cộng đồng mạng cho rằng, từ ngữ được sử dụng đang truyền tải một thông điệp khá tiêu cực đến giới trẻ. Bên cạnh đó, phần đông cư dân mạng cũng khẳng định, cả vũ đạo lẫn giọng hát của Phí Phương Anh đều chưa đạt đến độ hoàn thiện để lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Chưa dừng lại ở đó, video reaction của nam streamer ViruSs đã "châm ngòi" cho những drama về sau. Theo đó, sau khi xem xong MV của Phí Phương Anh, Viruss đã nhận định: "Đây có lẽ là video reaction đầu tiên mà tớ bấm dislike. Tớ không bao giờ chấp nhận được câu hát "Sừng không tự nhiên sinh ra, sừng không tự nhiên mất đi...". Mọi người phải biết đâu là sản phẩm đầu tư, sản phẩm không được đầu tư." Những cảm nhận của ViruSs nhận về sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng, đồng thời khiến cho làn sóng chỉ trích Phí Phương Anh ngày càng lớn.

Tiếp đó, trong một buổi phỏng vấn, Phí Phương Anh chẳng ngại ngần nhắc tên Chi Pu: "Tôi thấy chị Chi Pu vẫn là cái gì đấy mà tôi cần nỗ lực rất nhiều mới đạt tới được. Vì chị ấy vừa đẹp mà còn nhảy đẹp". Câu trả lời của Phí Phương Anh nhanh chóng gây ra tranh cãi vì thực tế Chi Pu cũng từng bị chỉ trích khá nặng nề khi bước sang lĩnh vực ca hát. Một số người cho rằng Phí Phương Anh đang cố tình dùng "chiêu trò" để thu hút sự chú ý của dư luận.

Những động thái "đối đầu" với ViruSs

Không lâu sau đó, Phí Phương Anh tiếp tục "nhá hàng" sản phẩm tiếp theo. Đáng chú ý, xuyên suốt teaser Cánh Bướm Dối Gian, bản tin thời sự nói về nam thanh niên "cái gì cũng nói mà lại còn nói nhiều" khiến cho cộng đồng mạng "dậy sóng" và đồng loạt cho rằng, cô đang ngầm "tuyên chiến" với ViruSs.

Sau đó, trong MV Cánh Bướm Dối Gian, ngoài Lê Bống và Trần Thanh Tâm, Phí Phương Anh cũng gây bất ngờ khi đóng chung với một chàng trai có vẻ ngoài hệt như ViruSs. Không ít người cho rằng, cô nàng đang sử dụng chiêu trò, mượn ồn ào với nam streamer để quảng bá cho sản phẩm cá nhân.

Từ nội dung MV, lời bài hát, vũ đạo đến diễn xuất của Phí Phương Anh trong sản phẩm âm nhạc thứ 2 này vẫn phải nhận lượt dislike lớn. Hơn thế nữa, sản phẩm này còn vướng nghi vấn "đạo nhái" hàng loạt sản phẩm âm nhạc K-Pop.

Nhiều cư dân mạng đã chỉ ra rằng, đoạn điệp khúc của ca khúc này giống với Don't Be Stingy của R1SE. Bên cạnh đó, những đoạn khác của Cánh Bướm Dối Gian cũng bị netizen nhận xét là "quá giống" với những ca khúc khác như ở 0:50 - ICY (ITZY), 0:20 - Bboom Bboom (Momoland), 1:35 - Okey Dokey (Mino ft. Zico), 2:20 - Roly Poly (T-Ara), 2:44 - How You Like That (BlackPink).

Câu chuyện "bánh kem trà xanh" giữa tâm bão thị phi

Drama "trà xanh" có lẽ là một trong những câu chuyện được dư luận nhắc đến nhiều nhất trong năm 2021. Ít ai ngờ được rằng, khi mọi chuyện đang có dấu hiệu lắng xuống thì Phí Phương Anh lại lần nữa đổ dầu vào lửa.

Theo đó, Phí Phương Anh trở thành cái tên bị fan Sơn Tùng M-TP chỉ trích khi trong đoạn teaser MV Mập Mờ xuất hiện hình ảnh chiếc bánh kem "trà xanh" - vốn được cho là thứ khơi nguồn lên ồn ào tình cảm giữa Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Không ít SKY bức xúc, cho rằng Phí Phương Anh đang có sự thể hiện kém duyên và cố gắng "bắt trend" để thu hút sự chú ý.

Mới đây, trong một group của người hâm mộ Phí Phương Anh trên mạng xã hội, một fan đã đặt nghi vấn Thiều Bảo Trâm đã lẳng lặng bỏ theo dõi giọng ca Răng Khôn trên Instagram ngay sau khi đoạn teaser MV Mập Mờ lên sóng.