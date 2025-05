Phía Jack - J97 đáp trả Thiên An bằng thông báo từ Tòa án, "cuộc chiến" pháp lý bắt đầu

HHT - Drama về ồn ào tình cảm giữa ca sĩ Jack - J97 và diễn viên Thiên An có thêm tình tiết mới. Phía ca sĩ Jack - J97 cho biết đơn kiện của anh đối với Thiên An đã được Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết vào ngày 20/5/2025.