Phía Trúc Nhân phản hồi thế nào về tranh cãi tạo hình trong MV "Không Ra Gì"?

HHT - Sau 2 năm vắng bóng, Trúc Nhân trở lại với MV "Không Ra Gì" được đầu tư khủng. Tạo hình của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trong MV Không Ra Gì, Trúc Nhân hóa thân thành một nghệ sĩ sân khấu. Anh đánh mặt trắng, trang điểm mắt đỏ, đội mão đầu cầu kỳ với trang phục theo hơi hướng cổ trang. Nam ca sĩ thực hiện vũ đạo trên sân khấu truyền thống và có một phân cảnh diễn xuất với khán giả trong rạp hát.

Ngay lập tức, tạo hình này của Trúc Nhân trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả tỏ thích thú với màn hóa trang của giọng ca Thật Bất Ngờ, trong khi một số khác liên tưởng đến những bộ phim điện ảnh HongKong và các loại hình ca kịch, từ đó đặt dấu hỏi tại sao anh không sử dụng tạo hình gần gũi với văn hóa Việt Nam.

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới, Trúc Nhân đã chia sẻ về nguồn cảm hứng cho MV Không Ra Gì. Theo đó, nam ca sĩ đã ấp ủ thực hiện một sản phẩm lấy cảm hứng từ Quận 5. Đây là khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người dân tộc Hoa tại Việt Nam, nổi bật với các kiến trúc, văn hoá, tập tục đặc trưng. Trúc Nhân có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và bạn bè tại Quận 5 và luôn ấp ủ làm một sản phẩm tại khu vực này.

MV Không Ra Gì - Trúc Nhân

Trúc Nhân và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ, ê-kíp đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tham khảo ý kiến của chuyên gia cũng như trải nghiệm các buổi trình diễn ở những sân khấu truyền thống.

Trả lời Hoa Học Trò Online, Trúc Nhân cho biết tạo hình của nam ca sĩ mang hơi hướm nghệ thuật trình diễn sân khấu Á Đông, song, có sự kết hợp với phong cách hiện đại, giúp hình ảnh Trúc Nhân trong MV Không Ra Gì trở nên đặc trưng, để lại dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, ở buổi ra mắt sản phẩm, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cho biết, phân cảnh sân khấu truyền thống chỉ là một trong rất nhiều bối cảnh dùng để thể hiện câu chuyện bài hát cũng như ý tưởng của nam ca sĩ cho sản phẩm comeback lần này.

Đạo cụ chiếc mão được làm kì công, tỉ mỉ trong hơn 1 tháng với điểm nhấn là họa tiết được cách điệu từ hình tượng rồng thời Lý. 2 tấm bảng lớn trong bối cảnh sân khấu được trang trí bằng lời ca khúc được viết cách điệu theo lối thư pháp điền thể.

Bên cạnh đó, một số khán giả tinh ý cũng nhận ra nhiều phân cảnh MV Không Ra Gì tái hiện lại những bộ phim nổi tiếng như Kill Bill (Cô Dâu Báo Thù), Everything Everywhere All At Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ), hay Bá Vương Biệt Cơ.

Sau 2 ngày ra mắt, MV Không Ra Gì thu hút gần 1 triệu lượt xem trên YouTube, lọt Top 5 Trending YouTube Music Việt Nam.