Phim Hàn này ra mắt đã 4 năm vẫn khiến khán giả day dứt nhớ mãi đoạn kết buồn

Hẳn là bộ phim này phải để lại ấn tượng sâu sắc lắm nên khán giả mới kỷ niệm 4 năm ngày phim ra mắt.

Những ngày này, dạo qua một số page về phim ảnh, đặc biệt là phim Hàn Quốc thì bạn sẽ thấy mọi người bỗng nhắc tới một bộ phim đã công chiếu từ 4 năm trước. Đó chính là Youth of May (Tuổi Trẻ Của Tháng Năm)bắt đầu lên sóng vào ngày 3/5/2021 và đã khiến mùa Hè năm ấy trở nên buồn bã với những ai lỡ xem phim.

Youth Of May kể về tình yêu ngẫu nhiên mà để lại dư âm day dứt cả đời của hai người trẻ sống ở những năm 1980. Hwang Hee Tae là chàng trai tỉnh lẻ học giỏi, tính cách tốt bụng ấm áp. Hee Tae được người thân sắp xếp cho một buổi xem mắt và gặp gỡ cô y tá Kim Myung Hee mạnh mẽ, tự lập, đang có kế hoạch ra nước ngoài thực hiện ước mơ làm bác sĩ.

Thực ra Myung Hee chỉ là người thế chỗ, đi xem mắt thay cho cô bạn thân và chẳng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi từ lần đóng thế ấy. Nhưng số phận vẫn có những sắp đặt rất thần kỳ, khiến cho Hwang Hee Tae và Kim Myung Hee nhanh chóng nảy sinh tình cảm, trải qua 3 tuần của mùa Hè đầy ngọt ngào bên nhau.

Nếu là bây giờ, Myung Hee cùng Hee Tae chắc hẳn sẽ có đoạn kết hạnh phúc. Nhưng họ lại gặp nhau vào lúc biến động thời cuộc vô cùng rối ren, bị cuốn vào những xoay chuyển của thời thế và để mất nhau. Hwang Hee Tae đã dành cả phần đời còn lại để tìm kiếm, thương nhớ mối tình đầu mà chẳng hề biết rằng cô gái thanh xuân ấy đã bỏ mạng trong một cánh rừng, chẳng ai hay biết.

Cũng vì đoạn kết day dứt ấy, Youth Of May luôn có tên trong danh sách những phim tình cảm buồn nhất của Hàn Quốc, khiến khán giả lỡ xem một lần là day dứt buồn thương mãi không thôi. Và mỗi khi tháng 5 đến, nhiều người lại mở Youth Of May ra xem, để tiếc nuối cho hai người trẻ đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đẹp đến nao lòng, một mối tình tưởng như thoáng qua nhưng khiến người ở lại mãi không bao giờ quên được.