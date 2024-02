Phim hay chiếu rạp: Sen Boss Sum Vầy - khi thú cưng trở thành liều thuốc chữa lành

HHT - Sau nhiều dự án như Morbius, Venom và Venom: Let There Be Carnage, Vũ trụ Người Nhện đã dần thành hình. Không những thế, hãng phim dường như còn muốn phát triển cả một đa vũ trụ riêng cũng hoành tráng không kém. Và Madame Web chính là mảnh ghép quan trọng ấy với siêu năng lực kết nối vũ trụ Nhện vô cùng bá đạo.