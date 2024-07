Phim hoạt hình "được mùa", thêm một "bom tấn" top 1 doanh thu ngày đầu ra rạp

HHT - Một siêu phẩm hoạt hình vừa công chiếu ngày 5/7 đã chiếm top 1 phòng vé Việt Nam, cho thấy sức hút của thể loại này trong năm 2024 thực sự bùng nổ.

Công chiếu toàn cầu vào ngày 5/7, Despicable Me 4 (tựa Việt: Kẻ Trộm Mặt Trăng 4) đã tạo nên pha "càn quét" cực khủng tại thị trường Việt Nam. Tính đến 12h00 hôm nay, Despicable Me 4 đã thu về xấp xỉ 6 tỷ đồng, chiếm luôn ngôi top 1 phòng vé (theo hiển thị của Box Office Vietnam). Bộ phim này đã soán ngôi Inside Out 2 để đạt được thành tích đáng nể này.

Ngoài ra theo công bố từ phía nhà phát hành, Despicable Me 4 đã lập kỷ lục lượng bán vé trước cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam dành cho phim hoạt hình. Có thể thấy, sức hút của hội "chuối vàng" Minion và đại gia đình nhà Gru sau hơn 1 thập kỷ vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Despicable Me 4 kể về chương mới trong cuộc sống của Gru. Gru và Lucy chào đón thành viên mới là bé Gru Jr., cũng như phải đối đầu với phản diện mới có lai lịch bí ẩn tên Maxime Le Mal. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên hãng phim cho ra mắt biệt đội siêu anh hùng Mega Minion gồm 5 thành viên, là kết quả của huyết thanh mới do AVL (Tổ chức chống tội phạm) chế tạo.

Năm 2024 mới trải qua tháng thứ 7 nhưng đã cho thấy sự bùng nổ của thể loại phim hoạt hình tại phòng vé Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp những dự án hoạt hình từ nhiều quốc gia lớn đều lập thành tích doanh thu đáng nể. Gần đây, Doraemon: Nobita Và Bản Giao Hưởng Địa Cầu đánh dấu lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mảng anime có một phim đạt doanh thu trăm tỷ tại thị trường Việt Nam. Phim hiện tại cũng đã vượt qua Kungfu Panda 4 để trở thành phim hoạt hình ăn khách thứ nhì mọi thời đại tại nước ta.

Sau Doraemon Movie 43,Inside Out 2 chính là phim hoạt hình tiếp theo đứng top 1 phòng vé, được nhận xét là "đưa Pixar trở lại đỉnh cao" và hiện tại đang tiến rất gần đến mốc trăm tỷ. Ngoài ra, các dự án hoạt hình khác dù bị giới hạn suất và thời gian chiếu như Mèo Mập Mang 10 Mạng, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Phép Màu Tình Thân Cho Đến Chuyến Đặc Huấn Của Đại Trụ, Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu... nhưng doanh thu vẫn vượt mốc 10 tỷ đồng, gây sốt trên mạng xã hội.

Riêng với Haikyuu!!, Movie lần này đã thu về hơn 12 tỷ đồng, vượt qua The First Slam Dunk để trở thành anime đề tài thể thao ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Sắp tới, làn sóng hoạt hình tại thị trường Việt Nam sẽ còn tiếp tục bùng nổ với không chỉ Despicable Me 4, mà có cả Thám Tử Lừng Danh Conan: Ngôi Sao 5 Cánh 1 Triệu Đô. Đến dịp cuối năm, những phim như Moana 2, Mufasa: The Lion King, My Hero Academia: You're Next... chắc chắn sẽ còn oanh tạc thêm nữa, góp phần làm thỏa lòng fan yêu phim hoạt hình và khép lại một năm 2024 "choáng ngợp" và bùng cháy tiếp theo của thể loại phim này.