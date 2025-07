Phim mới của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhưng vẫn leo top rating đầu tháng 7

HHT - Law and the City (Phố Luật Seocho) với sự tham gia của Lee Jong Suk và Moon Ga Young mở màn khá ấn tượng khi nhanh chóng vươn lên dẫn đầu khung giờ phát sóng trên truyền hình cáp, dù nội dung vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó, Good Boy lại tiếp tục hụt hơi, chưa tạo được bứt phá rõ nét về tỉ suất người xem.

Good Boy - Kiện Tướng (JTBC) duy trì phong độ. Tập 11 và 12 có ratingtrung bình toàn quốc giảm so với tuần trước, nhưng nhìn chung vẫn ổn định so với cả chặng, lần lượt đạt 5.4% và 5.5%. Ở tập 12, Dong Joo (Park Bo Gum) lại "bị hành" tơi tả thấy thương. Nhưng với nhịp phim bị bôi dài, vòng vo như hiện tại, có thể tỉ suất người xem sẽ lại giảm vì làm người xem mệt mỏi.

Our Movie (SBS) cũng giảm nhẹ với rating tập mới nhất (tập 8) là 3.3%. Big Bet (MBC) gia nhập đường đua với tỉ suất lượt xem hai tập đầu là 4.5% và 3.6%. Dù có dấu hiệu đi xuống nhưng đây vẫn là con số đáng nể bởi Big Bet không phải dự án mới. Tác phẩm này tâm lý - hành động khá nặng, từng được phát hành trên Disney+ từ năm 2022 với 2 phần. Đài MBC chỉ chiếu lại.

Cái tên được trông ngóng khuấy động làng phim Hàn cuối tuần là Law and the City (Phố Luật Seocho) của đài tvN. Tác phẩm này mở màn với tỉ suất người xem 4.6%, tăng lên 5.1% ở tập 2 (theo số liệu toàn quốc). Theo Nielsen Korea, tập 2 của Law and the City đã giành vị trí đầu tiên trong khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp.

Một bộ phận khán giả cho rằng nội dung nhạt nhẽo, nhàm chán và buồn ngủ. Trong khi những khán giả khác nhận xét phim khá ổn, khai thác yếu tố đời thường khá thoải mái, dễ chịu. Điểm cộng lớn là dàn diễn viên với nhan sắc sáng bừng như Lee Jong Suk, Moon Ga Young hay Kang You Seok.

Law and the City đưa khán giả bước vào câu chuyện đời thường bên cạnh guồng quay công việc của 5 luật sư cộng sự (associate attorney) Ahn Ju Hyeong (Lee Jong Suk), Kang Hui Ji (Moon Ga Young), Cho Chang Won (Kang You Seok), Bae Mun Jeong (Ryu Hye Young) và Ha Sang Gi (Im Seong Jae), tại khu phố Seocho. Do đó, yếu tố chuyên môn pháp lý trong phim không được khai thác quá sâu.