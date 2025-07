Phim Hàn tháng 7: Lee Jong Suk làm luật sư, Lee Dong Wook gia nhập "thế giới ngầm"

HHT - Đa số các phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng 7 đều có các đề tài khá “nặng đô” liên quan đến thế giới ngầm, tội phạm, săn tìm kho báu… Màn ảnh nhỏ xứ Kim chi trong tháng này cũng chào đón sự trở lại của hàng loạt mỹ nam như Lee Jong Suk, Lee Dong Wook, Kim Nam Gil, Kim Young Kwang…

Law and The City (5/7)

Diễn viên: Lee Jong Suk, Moon Ga Young

Ba năm kể từ Big Mouth (2022), Lee Jong Suk mới trở lại màn ảnh nhỏ với Law and The City. Trong phim này, anh hợp tác với Moon Ga Young (True Beauty, Kẻ Thù Dấu Yêu).

Trong Law and The City, Lee Jong Suk vào vai Ahn Joo Hyung, một luật sư trung thực, có thiên hướng bảo vệ kẻ yếu, đã có 9 năm làm việc tại một công ty luật hàng đầu. Mặc dù có cơ hội mở công ty riêng, thăng tiến hơn nữa trên con đường sự nghiệp, Ahn Joo Hyung vẫn thoải mái ở nơi làm việc hiện tại.

Để vượt qua những thách thức, cạnh tranh trong nghề và giành chiến thắng, Ahn Joo Hyung không thể vắng mặt trong những buổi tụ tập ăn uống thường xuyên cùng các đồng nghiệp. Trong số đó, Kang Hee Ji (Moon Ga Young) là một luật sư mới vào nghề, nhiệt huyết và trung thực, sẵn sàng đồng hành cùng anh cả trong công việc lẫn đời sống.

Low Life (16/7)

Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Yang Se Jong

Trong Low Life, diễn viên kỳ cựu Ryu Seung Ryong (Moving) và diễn viên trẻ Yang Se Jong (Doona!) vào vai hai chú cháu. Trong khi người chú đã là một tên tội phạm có nghề, thì cháu trai vẫn chỉ mới “chập chững” bước vào cuộc sống tội phạm.

Một ngày nọ, hai chú cháu nhận được một yêu cầu, đó là khai quật một con tàu bị chìm ngoài khơi vùng biển Shinan. Người chú cảm thấy đây là một cơ hội có thể "cá kiếm" được một gia tài. Nhưng những lời đồn đại về con tàu đã thu hút đủ loại người kéo đến, khiến hành trình tìm kho báu vừa gay cấn, vừa bi hài.

Được biết, Low Life được dựng dựa trên webtoon Pine của tác giả nổi tiếng Yoon Tae Ho, lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật vào những năm 1970 ở Hàn Quốc.

The Nice Guy (18/7)

Diễn viên: Lee Dong Wook, Lee Sung Kyung

Sau Bảo Hiểm Ly Hôn không mấy thành công, Lee Dong Wook trở lại màn ảnh nhỏ khá nhanh chóng với The Nice Guy. Trong phim, anh vào vai Park Seok Cheol, cháu trai cả trong một gia đình xã hội đen.

Không giống như nhiều thành viên trong gia đình, Park Seok Cheol là một chàng trai có trái tim trong sáng. Anh luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho mối tình đầu của mình - Kang Mi Yeon (Lee Sung Kyung), một cô gái xinh đẹp có mơ ước trở thành ca sĩ.

The Defects (21/7)

Diễn viên: Yum Jung Ah, Won Jin Ah

Chuyện phim The Defects kể về Kim Se Hee (Yum Jung Ah), một giám đốc điều hành của một bệnh viện lớn và là người điều hành một quỹ từ thiện. Trước mặt công chúng, bà là một bác sĩ được kính trọng; nhưng ở góc khuất không ai biết, bà cũng là người đứng đầu một tổ chức nhận nuôi con bất hợp pháp.

Kim Se Hee có niềm tin sai lệch rằng chỉ có gen vượt trội mới có thể tồn tại. Trong trường hợp một đứa trẻ được nhận nuôi thông qua hoạt động bất hợp pháp của bà nhưng không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ nuôi, bà sẽ hoàn lại tiền. Khi đứa trẻ được trả lại, tổ chức của Kim Se Hee sẽ thủ tiêu đứa trẻ để xóa bằng chứng về tội ác của họ.

Trong những đứa trẻ lẽ ra bị thủ tiêu năm đó, Kim Ah Hyeon (Won Jin Ah) đã sống sót một cách ngoạn mục. Thậm chí, giờ đây khi đã trưởng thành, cô trở thành thủ lĩnh của những đứa trẻ sống sót khác, chống lại Kim Se Hee để sinh tồn và trả thù.

My Girlfriend Is A Real Man (23/7)

Diễn viên: Yoon San Ha, Arin

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, My Girlfriend Is A Real Man là một bộ phim hài lãng mạn kể về một sinh viên thiên văn học đang say đắm bạn gái của mình. Tuy nhiên, do gen gia đình, cô ấy đã biến thành một… chàng trai. Oái ăm, cô gái ấy (nay đã thành chàng trai) trở thành người yêu của một… sinh viên khác.

Dàn diễn viên chính của My Girlfriend Is A Real Man đều là những gương mặt mới, hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho phim truyền hình thanh xuân xứ Kim chi. Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là Arin của Oh My Girl, từng diễn xuất trong Hoàn Hồn.

Try: A Miracle In Us (25/7)

Diễn viên: Yoon Kye Sang, Lim Se Mi, Kim Yo Han

Chuyện phim Try: A Miracle In Us xoay quanh Joo Ga Ram (Yoon Kye Sang), từng là một ngôi sao, là niềm hy vọng của bóng bầu dục Hàn Quốc. Nhưng một vụ bê bối doping - chất cấm trong thể thao - đã phá hỏng tất cả. Nhiều năm sau, anh trở lại với môn thể thao này, nhưng với vai trò là một huấn luyện viên.

Trở lại với bóng bầu dục, anh cũng trở lại đội bóng trường trung học nơi anh đã từng chơi. Hiện tại, đây là đội bóng yếu nhất giải đấu. Tại đây, anh mang đến một nguồn năng lượng sống động cho sân cỏ, cũng như tái ngộ với người yêu cũ - Bae Yi Ji (Lim Se Mi) - huấn luyện viên đội bắn súng cùng trường.

Trong số các cầu thủ của đội bóng trường trung học, nổi bật có đội trưởng Yoon Seong Joon (Kim Yo Han). Cậu có một người anh em sinh đôi là thành viên của đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia. Trước đây, Yoon Seong Joon cũng từng chơi bóng đá, nhưng cậu đã chuyển sang chơi bóng bầu dục vì cảm thấy không có tài năng.

Trigger (25/7)

Diễn viên: Kim Nam Gil, Kim Young Kwang

Bộ phim truyền hình Trigger đưa ra một bối cảnh giả tưởng, trong đó Hàn Quốc vốn là một quốc gia gần như không có tội phạm về súng, nơi đây có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một cuộc chiến nảy lửa đã xảy ra giữa cảnh sát và một kẻ chủ mưu trong hoạt động buôn bán vũ khí ngầm, khi người dân Hàn Quốc bắt đầu nhận được súng qua đường bưu điện, khiến tội phạm liên quan đến súng tăng đột biến.

Với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên kỳ cựu Kim Nam Gil (Karma) - vai cảnh sát và Kim Young Kwang (The Haunted Palace) - vai tay buôn vũ khí hàng đầu, Trigger hứa hẹn sẽ là một phim hành động ly kỳ đáng hóng trong tháng 7 này.