Phim truyền hình Hàn tệ nhất nửa đầu năm 2025: Phim của Lee Min Ho “dẫn đầu”

HHT - Năm 2025 đã trôi qua hơn nửa, phim truyền hình Hàn Quốc có nhiều cái tên nổi trội về chất lượng, nhưng cũng có những cái tên khiến người xem tự hỏi tại sao họ lại xem bộ phim này. Đáng nói, đây đều là những phim có diễn viên nổi tiếng, thậm chí có phim còn được đầu tư khủng.

When The Stars Gossip

Ngay từ lúc chỉ mới rục rịch khởi động, When The Stars Gossip (Hỏi Các Vì Sao) đã rất được ngóng đợi, được kỳ vọng sẽ là “bom tấn” truyền hình khi phát sóng. Phim được giới thiệu là bộ phim khoa học viễn tưởng kinh phí lớn đầu tiên của Hàn Quốc, được đầu tư khủng lên tới 50 tỷ won. Dàn diễn viên phim sáng giá từ chính tới phụ, trong đó hai diễn viên chính là hai ngôi sao lớn của màn ảnh xứ Kim chi - Lee Min Ho (Boys Over Flowers, City Hunter) và Gong Hyo Jin (The Master’s Sun, Khi Hoa Trà Nở).

Tuy nhiên, thành tích của When The Stars Gossip thực sự đáng quên khi rating trung bình chỉ 1,8%, cao nhất cũng chỉ nhích tới 2,3%. Phim ngập tràn những lời chê bai, nhiều khán giả còn bình luận không hiểu vì lý do gì Lee Min Ho lẫn Gong Hyo Jin lại nhận lời đóng bộ phim này.

Khán giả lẫn các nhà phê bình xứ Kim chi chỉ trích cốt truyện Hỏi Các Vì Sao phức tạp, phi logic, làm màu. Các nhân vật hành xử khó hiểu và vô hồn, cổ xúy ngoại tình. Một số tình tiết phim bị chê là thô tục, vô duyên, trở thành trò cười khắp MXH, ví dụ như so sánh vũ trụ với tử cung. Để tình thế thêm phần bi đát, When The Stars Gossip còn "sở hữu" một trong những kết phim tệ nhất từng có trên màn ảnh, khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Crushology 101

Bộ phim được dựng dựa trên webtoon nổi tiếng Bunny And Her Boys này hứa hẹn sẽ mang đến màn ảnh nhỏ Hàn Quốc bầu không khí thanh xuân thơ mộng, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và tình yêu. Nhưng không, mặc dù có hình ảnh sống động và dàn diễn viên trẻ bắt mắt, Crushology 101 thất bại thảm hại với tỷ lệ người xem trung bình là 1,0%. Thậm chí, có một số tập phim rating còn giảm xuống 0,7%.

Lý do thất bại của Crushology 101 rất dễ nhận thấy, đó là nội dung phim rập khuôn nhiều khuôn mẫu phim truyền hình học đường đã không còn hợp thời. Tình tiết phim vừa sến súa vừa “chuông xe đạp”, khiến người xem nhăn mặt nhiều hơn là rung động. Các nhân vật được nhận xét là nông cạn và các cung bậc cảm xúc nhạt nhẽo.

Crushology 101 sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, ngoại hình sáng sủa, hứa hẹn mang đến “làn gió mới”, nhưng cuối cùng diễn xuất của họ lại không đủ và trở thành một trong những điểm yếu của phim. Nữ chính Roh Jeong Eui xinh đẹp nhưng đơ cứng, nam chính Lee Chae Min ngoại hình như “hoàng tử” nhưng biểu cảm nghèo nàn, nam thứ Cha Ji Won non nớt cả về ngoại hình lẫn diễn xuất…

Kick Kick Kick Kick

Ban đầu, Kick Kick Kick Kick gây được sự hứng thú nơi người xem khi có bộ đôi diễn viên chính Ji Jin Hee (Move To Heaven, D.P. 2) và Lee Kyu Hyung (Prison Playbook, All Of Us Are Dead). Hai “ông chú” được kỳ vọng là “gừng càng già càng cay”, tiếp tục mang đến những vai diễn duyên dáng như trước đó.

Bản thân Kick Kick Kick Kick cũng được quảng cáo là phim hài hiện đại gợi nhớ đến High Kick. Thật không may, phim không mang lại tiếng cười nào, "mảng miếng" rớt lộp độp hoặc lạnh ngắt như vừa được lôi ra từ ngăn đông tủ lạnh. Rating phim dao động quanh mức 0,3% và bị khán giả chê bai là vô nghĩa, vô duyên… Nhịp độ phim buồn ngủ, các nhân vật nhàm chán dễ quên, và lời thoại có vẻ “được viết ra chỉ để giết thời gian”.

Potato Lab

Bộ phim Potato Lab (Viện Nghiên Cứu Khoai Tây) đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kang Tae Oh sau Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (2022), sau khi nam diễn viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Ban đầu, phim được kỳ vọng sẽ là một phim tình cảm lãng mạn, ngọt ngào và “chữa lành” đáng xem, nhất là khi bộ đôi diễn viên chính trông rất đẹp đôi và nội dung tóm tắt có vẻ hứa hẹn.

Đáng tiếc, dù “ở gần thiên nhiên” nhưng Potato Lab khiến khán giả không thể “thư giãn” nổi. Cốt truyện thiếu tiến triển, các tình tiết cứ lặp đi lặp lại, nhịp điệu chậm chạp. Phim nói về một viện nghiên cứu khoai tây và những người làm việc ở đó nhưng nội dung lại khai thác khá ít về chủ đề này. Nhưng những lúc nói về khoai tây thì lại nhàm chán như đang thuyết trình một bài báo cáo. Rating trung bình của phim chỉ đạt 1,5%.

Một trong những điểm trừ nổi bật của Potato Lab là nhân vật nữ chính Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin). Cô được xây dựng là một người thẳng thắn, bộc trực bên ngoài, nhạy cảm bên trong, đã từng gặp tổn thương lớn và đang trong giai đoạn chữa lành ở viện nghiên cứu khoai tây. Nhưng tất cả những gì khán giả có thể cảm nhận được trên màn ảnh là nhân vật này quá ồn ào, hành xử trẻ con, đôi lúc rất vô lý, khó có thể đồng cảm.

The Divorce Insurance

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thành công của A Shop For Killers, không may The Divorce Insurance (Bảo Hiểm Ly Hôn) là một thất bại đáng quên của “mỹ nam không tuổi” Lee Dong Wook. Mặc dù phim có dàn diễn viên xuất sắc, bao gồm cả Lee Da Hae và Lee Joo Bin lẫn Lee Kwang Soo, và một nội dung mới mẻ về việc phát triển bảo hiểm cho các cặp đôi, Bảo Hiểm Ly Hôn đã nhanh chóng thất bại.

Rating phim giảm mạnh từ 3,2% khởi đầu xuống còn dưới 1%. Thành tích này khiến Bảo Hiểm Ly Hôn trở thành một trong những thất bại lớn nhất của đài tvN trong năm 2025.

Những khán giả chẳng may trót “nhảy hố” Bảo Hiểm Ly Hôn đa số đều nhận xét rằng phim đã bỏ phí các yếu tố tiềm năng để phát triển thành một câu chuyện châm biếm sắc sảo, đáng nhớ, chạm vào cảm xúc. Cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại của Bảo Hiểm Ly Hôn chỉ là một câu chuyện lộn xộn, rời rạc, cảm xúc trôi xa tận chân trời.