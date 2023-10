Phim VTV mới của Huyền Lizzie và Mạnh Trường đổi tên, đậm chất "ngôn tình"

HHT - Thời gian gần đây, hầu như phim giờ vàng nào trên VTV cũng "thay tên đổi họ" trước ngày lên sóng chính thức. Vậy “Ánh Dương Rực Rỡ” nay có tên mới là gì, khi nào ra mắt khán giả?

Sau vài ngày khiến khán giả hoang mang vì không biết Mạnh Trường đang tham gia phim gì, cuối cùng nam diễn viên cũng xác nhận đóng vai chính bên cạnh Huyền Lizzie. Mới đây, bức ảnh hậu trường đầu tiên của cả hai đã được Huyền Lizzie chia sẻ trên trang cá nhân. Nhân vật của Huyền Lizzie và Mạnh Trường đều có tạo hình vô cùng trẻ trung, rạng rỡ, mặc trang phục tông nâu đầy ăn ý, hứa hẹn đây sẽ là một phim thanh xuân ngọt ngào.

Trong thời gian quay, các diễn viên đều hé lộ tên phim là Ánh Dương Rực Rỡ nhưng mới đây, phim đã đổi tên mới đậm chất ngôn tình: Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Tựa đề này khiến nhiều người nhớ tới bộ phim Us and Then (Chúng Ta Của sau Này) có Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đóng vai chính, từng khiến nhiều người thổn thức trước chuyện tình buồn bã của hai nhân vật.

Tên phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau khiến netizen nghĩ ngay tới câu chuyện một đôi tình nhân bên nhau thời học trò, nhưng vì nhiều lý do mà chia xa và 8 năm sau thì gặp lại, khi mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng. Ánh Dương nay đã là một cô gái cá tính và liệu có còn rung động khi gặp lại người cũ?

Trước đó, hàng loạt gương mặt trẻ như Hoàng Hà, Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Trần Quốc Anh khoe ảnh trên phim trường khiến khán giả choáng ngợp vì dàn diễn viên quá hùng hậu. Và đến bây giờ, netizen đã mạnh dạn suy đoán rằng họ sẽ đóng vai thời trẻ của Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool…

Chúng Ta Của 8 Năm Sau đã chốt lịch lên sóng sau phim Biệt Dược Đen và hãy chờ xem bộ phim lãng mạn này có tạo thành cơn sốt như 11 Tháng 5 Ngày từng làm được hay không.