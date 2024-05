Động thái mới nhất của Bình An sau khi mắc kẹt trên nóc tòa nhà đang cháy

HHT - Sau bức ảnh khiến cư dân mạng lo lắng cho Bình An và những người xung quanh, nam diễn viên đã nhanh chóng cập nhật tình hình hiện tại.

Tối 17/5, Bình An khiến nhiều người lo lắng khi đăng một tấm ảnh selfie với biểu hiện rất căng thẳng, đứng trên nóc một tòa nhà có một số người xung quanh. Bình An tiết lộ anh ở trên nóc một tòa nhà đang bị cháy và đây sẽ là một cảm giác không bao giờ quên. Bài đăng của Bình An nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận hỏi thăm.

Được biết vào khoảng 22h ngày 15/7, một tổ hợp giải trí ở đường Láng (Hà Nội) nằm ở tòa nhà cao 4 tầng đã xảy ra hỏa hoạn, lửa bốc ra từ phòng gym ở tầng 2 và sau đó lan lên tầng 3 và 4.

Khi đám cháy xảy ra, hàng chục người đang chơi bi-a, chơi game ở các tầng trên đã chia thành hai hướng, có người vượt qua đám lửa ở tầng 2 để chạy xuống tầng 1, có người chọn cách chạy lên tầng mái tôn chờ lực lượng cứu hỏa.

Rất may là sau đó 15 phút, 40 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới kịp thời. Đến hơn 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Ngay sau khi thoát nạn, Bình An đã ẩn bài đăng có tấm ảnh đang mắc kẹt trong đám cháy để cập nhật thông báo mới rằng anh đã bình an và không quên gửi lời cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy và cơ quan chức năng.

Khi trò chuyện về sự cố này với bạn bè, Bình An thừa nhận “tay em vẫn đang run lẩy bẩy” cho thấy nam diễn viên đã trải qua thời gian vô cùng căng thẳng lo lắng nên ai cũng vui mừng khi thấy chồng của Á hậu Phương Nga và mọi người bên trong tòa nhà bình an vô sự.