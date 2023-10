Phương Nhi hé lộ các thiết kế mang đến Miss International 2023, fan khen chê lẫn lộn

HHT - Hoa hậu Lê Hoàng Phương hiện không nằm trong 2 thí sinh có lượt like cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của phần thi Best in Áo dài, mặc dù lượng like của cô vượt xa 2 thí sinh được công bố. Lý do là gì?