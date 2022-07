"Pinocchio" phiên bản Netfilx sẽ ra sao dưới tay "ông hoàng phim kinh dị" Guillermo del Toro?

HHT - Netflix đã đưa tới công chúng cái nhìn đầu tiên về siêu phẩm "Pinocchio" được dẫn dắt bởi đạo diễn thiên tài Guillermo del Toro qua trailer. Bộ phim ngay lập tức trở thành cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng được các “mọt phim” cho vào danh sách chờ đợi của tháng 12.

Guillermo del Toro là một đạo diễn lừng danh từng giành giải Oscar cho Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscars 2018 với siêu phẩm "cổ tích đen" The Shape of Water. Thế mạnh của ông thuộc về dòng phim kinh dị, kỳ ảo, nhưng trong lần trở lại này, ông lại cầm trịch một dự án cổ tích mà nguyên tác dành cho trẻ em. Chính vì vậy, ta hoàn toàn có thể mong đợi về một Pinocchio thật khác so với hồi ức tuổi thơ hay phiên bản của Disney sẽ cùng ra mắt trong năm nay.

Chính ông cũng nói rằng: "Đây không phải là bộ phim dành cho gia đình mà thiên về hướng chính trị. Pinocchio trong thời đại của độc tài Mussolini. Một con rối trong thời đại phát xít."

Pinocchio sẽ được lồng tiếng bởi tân binh Gregory Man, cùng tài tử Ewan McGregor trong vai Chú Dế Jiminy Cricket. “Phù thủy” Tilda Swinton sẽ “hóa thân” thành Tiên Turquoise và David Bradley - "thầy giám thị Filch" của loạt Harry Potter đình đám - sẽ đảm nhận vị trí ông thợ mộc Gepetto. Ngoài ra, dàn diễn viên lồng tiếng còn có sự tham gia của hàng loạt cái tên sáng giá như đại minh tinh Cate Blanchett, "Hellboy" Ron Perlman, Finn Wolfhard của Stranger Things và diễn viên từng hai lần thắng giải Oscar Christoph Waltz.

Bộ phim được lên ý tưởng vào năm 2011 nhưng tới tận tháng 10 năm 2018 thì Netflix mới có thông báo chính thức về lịch phát hành. Tuy nhiên, vì đại dịch COVID-19 vào năm 2021 nên bộ phim bị đẩy sang tới tháng 12 năm 2022.

Một phần cũng vì bộ phim được làm hoàn toàn bằng kỹ thuật stop-motion. Đây là kỹ thuật truyền thống có tuổi đời hơn 100 năm với những giai đoạn kì công đòi hỏi nhà chế tác phải làm chủ yếu bằng tay. Công nghệ này tuy đã cũ nhưng vẫn được khán giả yêu thích qua các bộ phim như Coraline (2009) hay Corpse Bride (2005).

Tuy được đạo diễn bởi Guillermo del Toro, nhưng trailer bộ phim không hoàn toàn là những gam màu u ám mà vẫn ánh lên đâu đó chất “cổ tích” cần có của nguyên tác dành cho trẻ em với những thông điệp đáng suy ngẫm. Chính vì thế, bạn hoàn toàn có đủ cơ sở để mong đợi về một bộ phim đáng xem dành cho mùa Giáng sinh này.

Pinocchio sẽ được công chiếu trên Netflix vào tháng 12 này.