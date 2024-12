Quân A.P công bố giá vé fan meeting cao nhất dàn "Anh Trai", netizen nói gì?

HHT - Giá vé và quyền lợi "đặc biệt" trong fan meeting của "anh trai" Quân A.P đang thu hút sự thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Quân A.P sẽ tổ chức buổi họp fan vào ngày 29/12 tại sân khấu C30 - TP.HCM. Trên fanpage, nam ca sĩ vừa công bố mức giá các hạng vé, bao gồm: Bánh Cuốn (499.000đ), Đầu Anh Toàn Là Em (999.000đ), You Are My Crush (1.990.000đ) và Bông Hoa Đẹp Nhất (3.999.000đ).

Tương ứng với mức giá cao nhất, người hâm mộ sở hữu hạng Bông Hoa Đẹp Nhất nhận về nhiều "đặc quyền" giá trị: Dùng bữa trưa với Quân A.P, giao lưu trực tiếp cùng thần tượng, chụp ảnh 1:1, nhận photocard và nhiều ấn phẩm lưu niệm như áo thun, móc khóa... Bên cạnh đó, Quân A.P còn mời thêm nhiều tên tuổi khác đến buổi giao lưu đặc biệt này và nhân vật đầu tiên vừa được công bố là "anh trai" NICKY.

Trên mạng xã hội, thông tin về fan meeting của Quân A.P được bàn tán xôn xao. Một số người cho rằng giá vé mà nam ca sĩ công bố, đặc biệt là hạng Bông Hoa Đẹp Nhất khá "chát". Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại khẳng định với số tiền gần 4 triệu, việc được dùng bữa với Quân A.P và dàn khách mời nổi tiếng, cộng với quyền lợi ngồi gần sân khấu, fansign, chụp ảnh chung,... là quá hợp lý. Đa số khẳng định, các hạng vé còn lại, với mức thấp nhất là khoảng 500.000 đồng, vẫn thuộc ngưỡng ổn, không quá cao so với mặt bằng vé fan meeting hiện tại.