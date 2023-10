Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy: Con nhà nòi, thi đâu thắng đó

HHT - Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký tại đêm Chung kết Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2023, Hà An Huy là cái tên đang khiến nhiều khán giả tò mò.

Đêm Chung kết Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2023 chính thức diễn ra với các phần thi đấu kịch tính giữa các thí sinh. Kết quả chung cuộc, Hà An Huy đã xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân của chương trình, danh hiệu Á quân thuộc về Hà Minh và Lâm Phúc.

Hà An Huy sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng, trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Nam ca sĩ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, cụ thể là ở bộ môn hát chèo. An Huy là cháu ngoại của NSƯT Thúy Mơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương. Đồng thời, An Huy cũng là con trai ruột của NSƯT Minh Phương, hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngay từ nhỏ, An Huy đã được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật. Dù gia đình có truyền thống với bộ môn nghệ thuật hát chèo, nhưng nam ca sĩ lại quyết tâm bứt phá, theo đuổi dòng nhạc trẻ để phù hợp với cá tính của mình. An Huy cho biết gia đình luôn tôn trọng quyết định và ủng hộ mọi quyết định của anh.

Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, Hà An Huy còn có một nền tảng về âm nhạc vững chắc, giúp bổ trợ cho khả năng sáng tác của mình. Anh chàng từng đạt giải Quán quân chương trình Bài Hát Hay Nhất phiên bản Big Song Big Deal. Sau khi chương trình kết thúc, chàng trai Gen Z đa tài tiếp tục ghi danh và thử sức mình tại cuộc thi Vietnam Idol 2023.

Đến với Vietnam Idol 2023, An Huy cho thấy màu sắc cá nhân rõ rệt của mình qua từng vòng thi. Bên cạnh giọng hát, giọng ca Gen Z còn gây ấn tượng với gương mặt sáng, điển trai cùng gu thời trang cá tính, biến hóa liên tục. Với những thế mạnh từ "hình thức" đến "nội dung", Quán quân Vietnam Idol 2023 được khán giả đặt nhiều "ngôi sao hy vọng" sẽ tỏa sáng hơn trong tương lai.