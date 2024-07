Quang Hùng MasterD: "Anh trai" đa tài, được fan Thái hết mực "cưng chiều"

HHT - Quang Hùng MasterD nổi danh tại đất Thái nhờ ca khúc "Dễ Đến Dễ Đi". Mỹ nam Anh Trai "Say Hi" xây dựng được cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt, chịu chi có tiếng ở làng giải trí Thái - Việt.

Quang Hùng Master D có thời gian hơn 1 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Anh là chủ nhân đứng sau loạt hit Vì Yêu Là Nhớ (Han Sara), Là Bạn Không Thể Yêu (Lou Hoàng), Đau Nhất Là Lặng Im (Erik)... Anh cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc cá nhân như Đừng Khóc Một Mình, Đừng Vì Anh Mà Khóc, Hoa Bất Tử... Sự nghiệp của giọng ca đến từ Huế bước sang trang mới nhờ ca khúc Dễ Đến Dễ Đi. Ca khúc có giai điệu bắt tai, vui tươi tạo ra cơn sốt với giới trẻ Thái Lan, giúp tên tuổi của nam ca sĩ "vụt sáng" tại xứ sở chùa Vàng, hút lượng người hâm mộ hùng hậu.

Tuy nhiên, ở thị trường nội địa, sự nghiệp của Quang Hùng MasterD đáng tiếc chưa có nhiều đột phá. Sao nam 9X được biết đến thông qua các gameshow giải trí nhiều hơn. Hình tượng "hài nhạt", "ngoan xinh yêu" trong các chương trình thực tế khiến người hâm mộ yêu thích. Nam ca sĩ thuộc nhóm "mầm non giải trí", sở hữu khiếu hài hước duyên dáng.

Anh có mối quan hệ thân thiết với cộng đồng người hâm mộ. Quang Hùng MasterD tích cực cập nhật các trạng thái, lịch trình công tác trên mạng xã hội. Trong các buổi giao lưu, chàng ca sĩ có nhiều khoảnh khắc tương tác hài hước, khó đỡ với Muzik (tên fandom của anh).

Giữa năm nay, Quang Hùng MasterD "ghi danh" show sống còn Anh Trai "Say Hi". Động thái này của nam ca sĩ được cho là nỗ lực tiến gần hơn tới khán giả quê nhà. Tuy nhiên, sao nam 9X có màn chào sân không như kỳ vọng. Người hâm mộ Quang Hùng MasterD bức xúc, phàn nàn khi anh bị "bỏ quên" trong MV ca khúc chủ đề The Stars, không có lấy một phân cảnh cá nhân.

Trải qua hai Livestage, nam nghệ sỹ dần chứng minh được sức hút với khán giả trong nước. Trong tập phát sóng mới nhất, khán giả trầm trồ trước thần thái ngôi sao, phong cách tự tin của anh khi trình diễn ca khúc Catch Me If You Can. Phân đoạn melody gây nghiện, kết hợp tiếng Thái được nhận xét mang đậm chất riêng của Quang Hùng MasterD, gây sốt mạng xã hội.