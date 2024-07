Trang phục trình diễn trong concert của Ryujin ITZY bị chê phản cảm

HHT - Trang phục biểu diễn của Ryujin (ITZY) tại concert gần đây khiến cư dân mạng dậy sóng. Netizen cho biết họ cảm thấy sốc và khó chấp nhận khi thấy chiếc quần của cô trông kỳ cục.

Nhóm nhạc thần tượng ITZY hiện đang thực hiện world tour thứ hai trong sự nghiệp Born To Be. Ở điểm dừng chân Toronto (Canada) diễn ra vào cuối tháng 6, trang phục biểu diễn của Ryujin tại sân khấu solo Run Away gây tranh cãi.

Knet tỏ ra bất ngờ với diện mạo của nữ idol trên sân khấu. Cô diện thiết kế áo tanktop, quần short kết hợp cùng áo khoác da, tất lưới và boots cao cổ. Dư luận dấy lên tranh cãi vì chiếc quần cô mặc bị cho là quá ngắn, trông như nội y. Trong một số góc quay của người hâm mộ ở cận sân khấu, trang phục của cô bị đánh giá là phản cảm. Nhiều người hâm mộ phản ứng gay gắt cho rằng đội ngũ stylist của công ty chủ quản ITZY - JYP đưa ra lựa chọn quá rủi ro cho "gà nhà".

Bài viết trên diễn đàn Pann hút hơn 40 nghìn lượt truy cập trong chưa đầy 24 giờ đăng tải. Knet bình luận: "Tôi bấm vào bài viết với suy nghĩ đây chỉ là trò câu view nhưng thực sự sốc vì trang phục trông thực sự giống như nội y", "Trông như cô ấy quên mặc thêm váy vậy", "Chúng trông không ngầu hay quyến rũ gì cả, chỉ đơn giản là trông phản cảm"...

Cư dân mạng quốc tế cũng đưa ra những quan điểm đồng tình với Knet. Một số fan bình luận sự phản cảm mà Knet chỉ trích là do góc chụp nhạy cảm. Bởi nếu xem toàn fancam hay ảnh do fansite đăng tải, trang phục của Ryujin ở mức tạm ổn. Cô cùng nhóm biểu diễn ở Bắc Mỹ nên outfit táo bạo hơn ở các quốc gia châu Á do khác biệt văn hóa là bình thường. Fan cho rằng nên chỉ trích người cố ý "zoom cận" để tạo chủ đề nhạy cảm hơn là chỉ trích Ryujin hay phía stylist.

Số khác lại cho rằng stylist của ITZY phối đồ kém tinh tế nên mới khiến chiếc quần giống như nội y. Nếu nó không phải đơn sắc mà có họa tiết nổi bật thì tranh cãi đã không dấy lên.