Quang Hùng MasterD "đu idol" G-Dragon, được khen vì quảng bá văn hóa tinh tế

HHT - Highlight tập 4 Em Xinh "Say Hi" mang đến sức nóng, sức ồn của dàn nghệ sĩ tham gia tranh tài ở Live stage 2. "Anh trai" JSOL khiến dàn mỹ nữ "không thấy vui trong lòng" khi tiết lộ lý do thực sự nhận lời mời tham gia chương trình.