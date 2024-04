Queen of Tears tập 14: Hae In phẫu thuật thành công, Eun Sung đẩy Hyun Woo vào tù

HHT - Diễn biến chậm và ít plot twist hơn giúp "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 14 tăng nhẹ rating so với tập trước, rút ngắn khoảng cách với phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài tvN - "Hạ Cánh Nơi Anh" xuống còn khoảng 0,05%. Kết thúc "happy ending" của phim đang đến rất gần vì Hong Hae In đã phẫu thuật tiêu diệt tế bào ung thư thành công.