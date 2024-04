Queen of Tears sẽ có kết đẹp: Phép màu đến với Hae In, Baek - Hong là định mệnh

HHT - Từ tập đầu của "Queen of Tears", Hong Hae In đã được chẩn đoán mắc ung thư. Nhưng ngay cả khi dấu hiệu sinh ly tử biệt của cặp đôi chính rõ ràng như vậy, không có nghĩa là "Queen of Tears" sẽ kết thúc buồn và đây là những tín hiệu đủ để đặt "ngôi sao hy vọng" cho một happy ending (HE - kết thúc hạnh phúc).

Mỗi tập của Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), đạo diễn đều cài cắm kha khá ẩn ý. Dàn diễn viên cũng từng nói rằng trong 10 tập đầu có khá nhiều hint được tung ra, nên không loại trừ khả năng có những ngụ ý về một kết thúc có hậu cho Baek - Hong đã được ngầm gieo từng chút một.

Điển hình như chi tiết phép màu được nhắc tới nhiều nhất ở 3 tập đầu. Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã tìm kiếm được kha khá trường hợp bệnh nhân sống khỏe mạnh lâu năm dù mắc bệnh hiểm nghèo và được chẩn đoán chỉ còn ít thời gian sống. Bệnh của Hae In (Kim Ji Won) là hiếm gặp ở Hàn Quốc, nhưng có nơi nghiên cứu điều trị tại Đức dù kết quả không chắn chắn. Dẫu vậy, họ vẫn cố hết sức để chữa trị cho cô (sau sự đe dọa của Hyun Woo).

Tình cảm với Hyun Woo càng bền chặt cho Hae In thêm nhiều khát vọng muốn sống. Nhất là từ tập 11, gia đình đã biết chuyện cô mắc bệnh. Sau khi lấy lại được tài sản và quyền lực, mọi người đều sẽ dốc sức tìm cách chữa bệnh cho cô.

Bác sĩ đã nói Hae In ước chừng chỉ còn sống được 3 tháng. Thời điểm cô phát hiện bệnh tình là khoảng đầu tháng 5, trước ngày kỷ niệm đám cưới (2/5). Lúc Hae In tham gia họp báo với Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) là 9/8. Tức là theo diễn biến phim hiện tại, "nữ hoàng" bách hóa Queens đã qua cột mốc 3 tháng.

Trong buổi đi ăn với cả nhà, Hae In nói rằng lượng bạch cầu của cô ban đầu là 1.500 tế bào mỗi microlit, nhưng giờ đã tăng lên khoảng 3.000 tế bào. Cô cần giữ lượng bạch cầu ở mức 4.000 tới 10.000 tế bào để tiến hành điều trị tại Đức. Có nghĩa là Hae In chỉ cần cố gắng một chút nữa sẽ được tiếp nhận chữa trị. Cùng với những ngụ ý về phép màu và may mắn, tất cả như hướng tới chuyện Hong Hae In sẽ sống được lâu hơn để chờ được kỳ tích y học xảy ra.

Một "ngôi sao hy vọng" nữa thắp lên cho kết thúc HE của Queen of Tearsxuất phát từ những phần kết cuối mỗi tập phim. Đó là lời thổ lộ của Baek - Hong muốn ở bên đối phương thật lâu trong ngày cưới, là trong lúc tưởng chừng hôn nhân đã vỡ tan họ vẫn nghĩ về nhau, tin tưởng nhau. Đoạn kết tập 12 đã chứng minh định mệnh đã gắn kết Hyun Woo và Hae In từ khi hai người chưa biết gì về đối phương.

Baek Hyun Woo đã cứu Hae In bên bờ biển lúc nhỏ. Khi anh chuyển trường gặp đúng lúc Hae In rời đi, dán chiếc băng cá nhân vào vết thương cho cô. Chiếc máy nghe nhạc nhặt được năm đó anh vô thức giữ gìn cẩn thận. Cô bé bật khóc tại sân trường mong manh khi ấy trở thành hình mẫu lý tưởng của anh, mà Hyun Woo chưa hề biết đó là Hong Hae In.

Cách xây dựng nhân duyên định mệnh cho cặp đôi chính đã được Park Ji Eun sử dụng ở nhiều tác phẩm nổi tiếng trước như Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh hay Hạ Cánh Nơi Anh. Tất cả đều có kết thúc viên mãn. Vì thế, mong rằng Baek - Hong không phải ngoại lệ.

Cuối cùng, một tia hy vọng tới từ động thái của nhà đài - tvN. Dưới bài đăng mới nhất trên Instagram của Kim Soo Hyun, tài khoản của tvN Drama đã bình luận: "Hyun Woo và Hae In phải khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc. Hai người phải trăm năm đầu bạc. Tôi nghiêm túc chúc phúc đấy".

Đến tài khoản của đài phát sóng cũng mong chờ Hyun Woo và Hae In bên nhau hạnh phúc mãi về sau, người xem có quyền "cược lớn" vào phép màu sẽ biến bệnh tình của Hae In hóa hư vô. Mỹ mãn hơn cho Queen of Tears, một em bé Baek - Hong sẽ đến với họ, vẽ nên viễn cảnh một nhà ba người ấm êm, ngọt ngào.