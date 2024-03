Quỳnh Anh Shyn 3 lần xuất hiện tại Paris Fashion Week: Lần nào cũng lọt top mặc đẹp

HHT - Quỳnh Anh Shyn tiếp tục duy trì chuỗi thành tích lọt top mặc đẹp được các tạp chí bình chọn trong lần "chinh chiến" thứ 3 tại Tuần lễ thời trang Paris 2024.

Quỳnh Anh Shyn là đại diện Việt Nam được đánh giá là có phần thể hiện xuất sắc và ấn tượng nhất mùa Fashion Week 2023 tại Paris. Cô liên tiếp nhận được giấy mời tham dự show diễn của 13 nhà mốt lớn. Trong ngày đầu "ra trận", fashionista 2,8 triệu followers biến hóa ấn tượng tại show diễn của Courrèges, Casablanca và Acne Studios.

Đáng chú ý, 2/3 tạo hình cá tính của Quỳnh Anh Shyn "lọt mắt xanh" của các tạp chí thời trang đình đám như Cosmopolitan (Mỹ) và Grazia (Ý).

Quỳnh Anh Shyn "mở bát" chặng Paris Fashion Week với show diễn của nhà mốt Courrèges. Diện mạo trẻ trung khi diện váy ngắn đỏ đô kết hợp cùng mũ lông xanh dương của người đẹp xuất hiện trên tạp chí thời trang Ý - Grazia.

Tại show diễn thứ 2, Quỳnh Anh Shyn "đánh bùa choáng" với trang phục được lấy cảm hứng từ quốc kỳ Pháp. "Phú bà" thu hút sự chú ý với áo khoác lông dày sụ, kính đỏ, găng tay cùng tông. Cặp "ria mép" đính đá mang cảm hứng thương hiệu Casablanca trở thành điểm nhấn giúp tạo hình này của fashionista người Việt lọt Top best street style from Paris Fashion Week AW24 (Phong cách thời trang đường phố đẹp nhất Tuần lễ Thời trang Thu Đông Paris 2024).

Tính đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Anh Shyn đã tham dự 3 mùa Paris Fashion Week. Gu thời trang độc đáo, cá tính của fashionista Hà Thành trong mỗi lần "chinh chiến" đều được ống kính của các tạp chí thời trang chú ý.

Trong lần đầu tham dự Paris Men's Fashion Week 2023, fashionista sinh năm 1996 hai lần nằm trong danh sách best street style (thời trang đường phố đẹp nhất).

Quỳnh Anh Shyn tham dự show diễn Marine Serre với tạo hình "chặt chém". Thần thái của fashionista người Việt trên tạp chí VOGUE khiến netizen trầm trồ.

Tiếp đó, nàng "tắc kè hoa" ma mị với trang phục all black, kiểu tóc quấn quanh mặt tham dự show diễn của nhà mốt Junya Watanabe. Bức hình chân dung đầy thần thái của Quỳnh Anh Shyn được đăng tải trên Instagram chính thức của tờ The New York Times.

Vào tháng 9 vừa qua, Quỳnh Anh Shyn tham gia Paris Fashion Week 2023 cùng stylist Nam Phùng. Khoảnh khắc sánh đôi trên đường phố của cặp đôi được ống kính của VOGUE ghi lại, đăng tải trên bài viết Top Best Street Style (Phong cách thời trang đường phố đẹp nhất).