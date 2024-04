Ra mắt tận 31 ca khúc chỉ trong một ngày, Taylor Swift vẫn lập loạt kỷ lục khủng

HHT - Dù đã ra đến mắt album thứ 11, sức nóng và độ ảnh hưởng của Taylor Swift vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cô nàng dễ dàng phá vỡ nhiều kỷ lục chỉ sau 24 giờ trở lại làng nhạc.

Vào 11h ngày 19/4, Taylor Swift đã chính thức cho ra mắt album phòng thu thứ 11 mang tên The Tortured Poets Department, với tổng cộng 16 ca khúc. Album ngay lập tức vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Mỹ chỉ sau vài phút ra mắt. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, giọng ca Anti-hero tiếp tục gây sốc khi “đánh úp" người hâm mộ với 15 ca khúc mới được thêm vào, nâng tổng số ca khúc trong album phòng thu thứ 11 lên đến con số 31. Dù nhiều bài hát có giai điệu chậm rãi và phần hoà âm không quá mới mẻ, album này vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn từ các Swifties bởi phần lời ca rất sâu sắc, chứa đựng nhiều tâm tư của Taylor Swift, giúp lượt stream (lượt nghe trực tuyến) của The Tortured Poets Department tăng mạnh trên các nền tảng nghe nhạc.

Tại Apple Music, The Tortured Poets Department dễ dàng chiếm lĩnh vị trí Top 1 ở bảng xếp hạng album ở Mỹ, mở rộng thành tích của Taylor Swift khi là Nghệ sĩ có nhiều album nhất đạt được hạng 1 trên Apple Music trong thập kỷ này (8 album). Đặc biệt, ca khúc Fortnight hợp tác cùng Post Malone đã đồng thời ra mắt tại hạng 1 trên Apple Music ở Mỹ, giúp Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này chỉ sau 6 tiếng.

Apple Music từ lâu vẫn được xem là “lãnh địa" của nhạc Rap/Hip-Hop, việc Taylor Swift đạt được hạng 1 tại nền tảng nghe nhạc trực tuyến này cho thấy sức ảnh hưởng của Taylor Swift tại thị trường Mỹ đang ngày càng lớn mạnh hơn hẳn. Không chỉ đạt hạng 1 tại Mỹ, album này còn thành công chinh phục ngôi vương của Apple Music tại 93 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

The Tortured Poets Department còn càn quét các playlist nghe nhạc trên nền tảng Spotify trong 24h đầu tiên ra mắt. Cụ thể, Spotify xác nhận đây là album đầu tiên trong lịch sử âm nhạc vượt qua 200 triệu lượt nghe chỉ trong một ngày, vượt qua kỷ lục của hai album cũng của Taylor là Midnights (185 triệu lượt nghe) và 1989 TV (176 triệu lượt nghe). Nhờ lượt nghe khủng từ album lần này, Taylor Swift đã trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trong một ngày trên Spotify, với hơn 300 triệu lượt nghe trong ngày 19/4/2024.

Ở địa hạt chuyên môn, album mới nhất của Taylor Swift nhận được nhiều điểm đánh giá tích cực từ các chuyên gia. Hai tờ báo Rolling Stone và The Independent đã không ngần ngại chấm điểm 100 tuyệt đối cho album lần này. Đặc biệt, Rolling Stones còn dành lời khen có cánh cho The Tortured Poets Department, khi gọi đây là một “bản nhạc kinh điển tức thì” (instant classic).

Với những thành tích “vô tiền khoáng hậu", The Tortured Poets Department dự kiến sẽ làm nên chuyện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và Billboard 200 vào tuần tới với dự đoán đạt 2 triệu đơn vị.