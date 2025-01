Rating “When The Stars Gossip” lao dốc, Lee Min Ho không cứu nổi kịch bản tệ

HHT - Bộ phim Hàn Quốc “When The Stars Gossip” sở hữu dàn diễn viên hạng A, được đầu tư khủng, đề tài mới lạ. Thế nhưng thành tích của phim không mấy sáng sủa khi rating tập tuần sau thấp hơn tập tuần trước, bị chê nhiều hơn khen.

Trái ngược với kỳ vọng trước khi lên sóng, When The Stars Gossip (Hỏi Các Vì Sao) không mấy bùng nổ, thậm chí còn đang vật lộn với lượng người xem ngày càng giảm sút. Hiện tại, phim đã phát sóng đến tập 4, với rating theo chiều đi xuống. Tuần đầu tiên lên sóng ghi nhận rating hai tập đầu lần lượt là 3,3% và 3,9%. Đến tuần thứ hai, rating đã giảm xuống đầu 2, với tập 3 còn 2,2% và tập 4 nhích nhẹ 2,7%.

So với Love Scout (Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi) - phim lên sóng trước When The Stars Gossip chỉ 1 ngày - có thể thấy rõ dấu hiệu đuối sức của bộ phim có Gong Hyo Jin và Lee Min Ho đóng chính. Rating Love Scout tuần sau bứt phá hơn tuần trước khi hai tập mới nhất 3 và 4 đã nhảy lên hai chữ số. Cụ thể, tập 1 ghi nhận rating trung bình 5,2%, tập 2 - 6,5%, tập 3 - 10,5% và tập 4 - 11,3%.

Có thể nói thành tích của When The Stars Gossip là sự thất vọng với kinh phí sản xuất khủng của phim - 50 tỷ won (khoảng 867 tỷ đồng). Ngoài hai diễn viên chính là ngôi sao hạng A Gong Hyo Jin (Master's Sun, Khi Hoa Trà Nở) và Lee Min Ho (Boys Over Flowers, City Hunter), When The Stars Gossip còn có dàn diễn viên phụ sáng giá như Oh Sung Je (Mr. Plankton), Lee El (Goblin), và khách mời xịn sò Jo Jung Suk (Hospital Playlist).

Không chỉ thành tích rating ảm đạm, When The Stars Gossip cũng nhận về nhiều lời chê hơn là khen. Khi mới chiếu, cảnh nóng của Lee Min Ho lẫn Gong Hyo Jin trong phim đều vấp phải phản ứng trái chiều. Khán giả Hàn Quốc nhận xét các cảnh nóng này chỉ gây mất tập trung, thực sự không cần thiết.

Một số cảnh miêu tả về việc ruồi giấm giao phối hay ám chỉ về tinh trùng biến dạng không làm khán giả cảm thấy hài hước. Thay vào đó, các cảnh này bị chê là ngớ ngẩn, thậm chí là thô thiển.

Tuy nhiên, yếu tố chính khiến When The Stars Gossip bị khán giả thờ ơ đến thế vẫn là nội dung phim nhàm chán. Ban đầu, phim được quảng bá là “bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên lấy bối cảnh ở trạm vũ trụ không trọng lực”, nghe có vẻ hoành tráng nhưng câu chuyện của nó lại thiếu kết nối với phần đông khán giả. Đa số các bình luận đều thắc mắc rằng với một câu chuyện như vậy tại sao lại cần phải bay ra ngoài không gian? Cặp đôi diễn viên chính Gong Hyo Jin và Lee Min Ho không có chemistry cũng là một điểm trừ lớn.

When The Stars Gossip hiện đang phát sóng trên Netflix, mỗi tuần hai tập vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Một số bình luận của netizen:

“Lần đầu tiên tôi thấy phim của Gong Hyo Jin flop đấy.”

“Tôi xem mà kiểu ‘Kịch bản đơn giản thế thì có cần bối cảnh ngoài không gian không?’”

“Tệ thật. Phim cuối tuần của tvN luôn đạt rating ít nhất trung bình mà. Sao phim này lại thế?”

“Nó sẽ còn hạ xuống 1%.”

“Ngân sách khủng mà kịch bản thì tệ.”

“Họ dành quá nhiều thời gian ngoài không gian, tôi không biết phải mong đợi điều gì ở những tập tiếp theo.”

“Tôi hy vọng họ sẽ sớm trở về Trái Đất và sẽ có nhiều thứ thú vị hơn để xem.”

“Thành thật mà nói tôi đã không thể xem hết tập 3. Dàn diễn viên thì tuyệt vời nhưng biên kịch và đạo diễn có vẻ đang cố gắng quá mức để biến bộ phim này thành một thứ gì đó rất khác biệt. Ừ thì cũng có, nhưng không theo hướng tốt.”