Rèm Ngọc Châu Sa tập 32, 33, 34: Đoan Ngọ vực dậy Minh Kính Đài, Yên Tử Kinh ủ mưu

HHT - "Bảy Kiếp May Mắn", "Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du" có thể không tạo nên cơn sốt khủng như "Vĩnh Dạ Tinh Hà", nhưng diễn xuất và cảnh khóc của Đinh Vũ Hề từ những bộ phim này có sức công phá "đỉnh chóp", đủ sức làm mềm lòng khán giả.

HHT - Jin chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay "Happy". Mỗi bài hát là một thể loại, một câu chuyện với những khía cạnh mới mẻ của anh cả nhà BTS. Đặc biệt, ca khúc "Heart On The Window" với sự góp giọng của Wendy (Red Velvet) khiến fan bất ngờ bởi chất giọng "over hợp".