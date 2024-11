“Rèm Ngọc” đối đầu “Vĩnh Dạ”: Ngu Thư Hân tạm thời dẫn trước Triệu Lộ Tư

HHT - Hai phim truyền hình “Rèm Ngọc Châu Sa” và “Vĩnh Dạ Tinh Hà” lên sóng cùng một ngày. Điều này đã khiến Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân - hai nữ diễn viên chính của phim - được đặt lên bàn cân. Và tạm thời, Ngu Thư Hân đã dẫn trước.

Vào ngày 1/11, có hai phim truyền hình mới lên sóng cùng lúc là Rèm Ngọc Châu Sa - do Triệu Lộ Tư diễn cùng Lưu Vũ Ninh và Vĩnh Dạ Tinh Hà - với Ngu Thư Hân sánh đôi cùng Đinh Vũ Hề. Vốn là hai gương mặt nổi trội trong dàn “Tiểu hoa 95” (nữ diễn viên sinh sau năm 1995), đã từng cùng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2022 khi Ngu Thư Hân bùng nổ với Thương Lan Quyết và Triệu Lộ Tư ghi điểm với Tinh Hán Xán Lạn, màn trở lại này của cả hai do đó được đặt lên bàn cân so sánh.

Trước khi lên sóng, Rèm Ngọc Châu Sa được chú ý nhiều hơn bởi cốt truyện tóm tắt có vẻ hấp dẫn, vai diễn lần này của Triệu Lộ Tư cũng có phần khác biệt so với các vai diễn trước đây của cô. Trong Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư tái hợp Lưu Vũ Ninh, cả hai từng diễn cặp đôi Hạo Đô - Lạc Yên trong Trường Ca Hành rất được yêu thích, thậm chí dù là cặp đôi phụ nhưng còn có phần lấn lướt cặp đôi chính.

So với Rèm Ngọc Châu Sa, Vĩnh Dạ Tinh Hà có khởi đầu “kém nhiệt” hơn. Bộ phim còn có “kiếp nạn” mang tên nhà sản xuất Vương Nhất Hủ, người vừa có hai phim thất bại liên tiếp là Bảy Kiếp May Mắn và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Hai cú ngã này của Vương Nhất Hủ khiến niềm tin của khán giả vào Vĩnh Dạ Tinh Hạ lung lay.

Thế nhưng, sau khi phát sóng, tính đến hiện tại có thể nói Vĩnh Dạ Tinh Hà có thành tích tốt hơn Rèm Ngọc Châu Sa. Từ số liệu thống kê về lượt xem đến các chỉ số thảo luận, bàn tán về phim thì Vĩnh Dạ Tinh Hà đều nhỉnh hơn đối thủ. Lượt xem Vân Hợp của Vĩnh Dạ Tinh Hà vào ngày 3/11 đạt 39,06 triệu lượt và đến ngày 5/11 con số này đã tăng lên 40,12 triệu lượt. Trong khi đó, lượt xem Vân Hợp của Rèm Ngọc Châu Sa vào ngày 3/11 đạt 33,58 triệu lượt, đến ngày 5/11 có tăng nhẹ lên 35,02 triệu lượt.

Lý do giúp Vĩnh Dạ Tinh Hà lội ngược dòng là vì vai diễn Lăng Diệu Diệu vui tươi, tràn đầy sức sống như được “đo ni đóng giày” cho Ngu Thư Hân. Cô diễn như không diễn, linh hoạt, sống động từng khung hình, càng xem khán giả càng yêu mến nhân vật này. Còn Triệu Lộ Tư, dù đã nỗ lực làm mới mình với vai Đoan Ngọ nhưng một số khán giả nhận xét màn thể hiện của cô còn khá “gồng”.

Diễn viên nam chính và “cảm giác cặp đôi” cũng là những yếu tố quan trọng giúp Vĩnh Dạ Tinh Hà dẫn trước Rèm Ngọc Châu Sa. Cả Đinh Vũ Hề và Lưu Vũ Ninh đều là những nam diễn viên không được netizen Trung Quốc đánh giá cao về ngoại hình, thế nhưng màn thể hiện của Đinh Vũ Hề trong Vĩnh Dạ Tinh Hà lại được khen, còn Lưu Vũ Ninh thì ngược lại.

Nhiều khán giả bình luận cho rằng lý do Đinh Vũ Hề "đẹp lên" là nhờ diễn xuất. Anh khiến nhân vật Mộ Thanh vừa ngầu, vừa đáng yêu, cảm xúc được thể hiện qua ánh mắt rất tốt. Về phía Lưu Vũ Ninh, diễn xuất chưa có mấy tiến bộ so với trước, nhiều khán giả nhận xét bộ lọc phim còn khiến nhan sắc của anh trên màn ảnh trông nhợt nhạt.

Cả Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư đều tái hợp với “người tình cũ” trong lần trở lại này. Trước đó, Ngu Thư Hân đã hẹn hò với Đinh Vũ Hề trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, còn Triệu Lộ Tư thành đôi với Lưu Vũ Ninh trong Trường Ca Hành. Trong khi Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề vẫn ăn ý, đẹp đôi, chemistry tự nhiên vừa đáng yêu vừa ngọt ngào trong Vĩnh Dạ Tinh Hà thì cặp đôi Triệu Lộ Tư - Lưu Vũ Ninh lại có phần hụt hơi so với lần hợp tác trước. Mà với dòng phim tình cảm, có thể nói chemistry giữa các cặp đôi là một điểm cộng lớn, một yếu tố thu hút lớn của phim.

Không những vậy, nội dung và nhịp điệu phim cũng là một trong những lý do quan trọng giúp Vĩnh Dạ Tinh Hà càng chiếu càng được lòng người xem. Bộ phim mở đầu sáng tạo, vui nhộn, mang tính giải trí cao, nhưng sau đó đọng lại là những câu chuyện ấm áp về tình cha con, tình bè bạn, tình người chứ không chỉ có tình yêu. Nhịp điệu phim dễ chịu và mượt mà, không gây cảm giác quá nhanh hay quá rề rà.

Về phía Rèm Ngọc Châu Sa, nhịp điệu phim được nhận xét có đôi lúc hơi nhanh, khiến một số tình tiết chưa được đào sâu hay cài cắm kỹ, dẫn đến bị nhanh hoặc trở nên khiên cưỡng. Do đó, khiến cảm xúc khó đẩy đến cao trào.

Rèm Ngọc Châu Sa hiện đang phát sóng trên Youku, còn Vĩnh Dạ Tinh Hà có mặt trên WeTV.