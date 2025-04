Resident Playbook tập 7, 8: F4 OBGY ỉu xìu vì vắng trưởng nội trú, gặp biến căng

HHT - Koo Do Won vắng mặt 3 ngày khiến "F4 mầm non" của khoa phụ sản Trung tâm y tế Yulje cũng "bất ổn". Không có người anh cả chỉ bảo hay đứng ra chắn sóng gió giúp, họ sẽ phải giải quyết thế nào?

Ở tập 5, Oh Yi Young (Go Youn Jung) từng không kiềm chế được mà nặng lời với Tak Ki On (Cha Kang Yoon). Chàng thực tập sinh vụng về có vẻ sẽ lại "ăn mắng" từ "đàn chị" Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah). Dường như cậu nhóc đã làm gì đó sai, Nam Kyung và giáo sư đi thăm khám chung phát hiện ra nên "nàng fashionista" mới "sấy" Ki On.

Trong tập 6 của Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú), mốc thời gian là tháng 7, tức là bộ tứ OBGY đã làm việc được khoảng 5 tháng. Họ dần thạo việc hơn nhưng rắc rối thì vẫn nhiều, teaser tập 7 có cảnh các giáo sư nói chuyện với nhau và nhận xét "các nội trú năm nhất chẳng giỏi". Mỗi người lại có một khuyết điểm và nếu cứ tiếp tục như vậy qua năm sau thì khoa sẽ "tiêu tùng".

Vì các giáo sư chưa thực sự đánh giá cao "F4 mầm non", nên có lẽ tập 7 và 8 sẽ tạo bước ngoặt trưởng thành trong nghiệp vụ của bộ tứ. Sự tạm vắng của "lá chắn" Koo Do Won (Jung Joon Won) chính là đòn bẩy. Anh nghỉ phép 3 ngày, cũng không giấu được lắng lo phải đi nghía qua phòng nội trú năm nhất một chút. Cả bốn vô tư, tỏ ra Do Won lo hơi quá như thể anh vắng 3 tháng. Nhưng chỉ hôm sau thôi, nụ cười trên môi F4 vụt tắt.

Gần nửa năm làm việc, họ đã quen có trưởng nội trú Koo chống lưng, không biết gì, không hiểu gì, gặp khó gì... đều sẽ đi tìm anh. Vì thế, dù Koo Do Won nghỉ phép, cả bốn vẫn vô thức tìm đến phòng nghỉ của anh như thói quen để "cầu cứu". Không rõ vì lý do gì mà Yi Young, Kim Sa Bi (Han Ye Ji) đều khiến đội gây mê khó chịu. Nam Kyung và Jae Il (Kang You Seok) cũng không kiểm soát được biểu cảm khi cấp cứu cho bệnh nhân.

Cuối teaser tập 7 có cảnh Yi Young gặp một mẹ bầu người nước ngoài. Vì giáo sư Seo đang trong phòng phẫu thuật nên cô buộc phải thực hiện mổ khẩn cấp cho mẹ bầu này. Cô trấn an bệnh nhân bằng giọng tiếng Anh vụng về và run rẩy: "Đừng lo, tôi là bác sĩ nổi tiếng". Vào phòng phẫu thuật, cầm dao mổ mà tay Yi Young run rẩy, liệu bác sĩ Oh có thể thuận lợi hoàn thành ca khẩn cấp này như lần đỡ đẻ đầu tiên không?

Diễn biến hai tập tuần này hứa hẹn sẽ đánh dấu cột mốc trưởng thành hơn của bộ tứ OBGY sau nửa năm làm việc. Shin PD nói rằng với ông, tập 7 là hay nhất, vì thế, khán giả cũng có thêm kỳ vọng.

Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.