Resident Playbook - "Tim bay" từ Yi Young, Do Won: Cợt nhả mà vẫn tinh tế, rung động

HHT - Đoàn phim "Resident Playbook" (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) chưa từng tiết lộ về love-line giữa các nhân vật. Bất chấp có thực sự sẽ nên đôi hay không, khán giả đang "đẩy thuyền" cực mạnh cho Oh Yi Young - Koo Do Won.

Sau 2 tập đầu, khán giả đã cảm thấy không khí "hường phấn", "tim bay" mỗi khi Oh Yi Young (Go Youn Jung) ở cạnh Koo Do Won (Jung Joon Won). Anh là em trai của anh rể Yi Young, là người giúp Yi Young có công việc trả nợ ở khoa sản phụ khoa. Là "trưởng nội trú" nên Do Won rất quan tâm tới đàn em, nhưng diễn biến của Resident Playbook đã lên sóng cho thấy anh đặc biệt để ý tới Yi Young.

Nét diễn duyên dáng, tự nhiên của Joon Won giúp khán giả thêm yêu Do Won - một nhân vật không điển trai kiểu nam thần nhưng lại rất mực dịu dàng, tinh tế. Đón Yi Young vào ngày đầu cô đi làm, đối diện với gương mặt lạnh lùng, chán nản của cô, anh luôn cười rạng rỡ. Do Won nhắc khéo để Yi Young không nhầm đường, chủ động giúp cô thấy Yi Young không lấy được cơm.

Ở phòng phẫu thuật, khi Yi Young bị bác sĩ gây mê làm khó, mắng mỏ, Do Won đã lập tức ra mặt. Anh bênh vực cô nhưng cũng dựa trên đúng chuyên môn, nhận lỗi sai về mình vì anh là người quản lý đội bác sĩ nội trú năm nhất. Thậm chí, Do Won cũng là người xử lý việc Eun Won làm khó đội "F4 báo thủ".

Do Won lưu số của Yi Young là 520, cách đọc trong tiếng Hàn gần giống với tên của cô. 52 lại là cách "số hóa" hình trái tim. 520 trong tiếng Trung còn có nghĩa là "anh yêu em". Đây có thể là chi tiết đoàn phim ẩn ý về việc "đàn anh" thích thầm Yi Young chăng?

Chưa từng nhắc tới việc có love-line như thế nào trong Resident Playbook, nhưng nhiều khán giả đang tin chắc Do Won và Yi Young sớm muộn cũng sẽ hẹn hò vì những cảnh "mập mờ" giữa hai người. Dường như biết được mong đợi của khán giả, nhà đài tung ra preview tập 3 là một cảnh cùng đi làm của Yi Young và Do Won.

Cô thao thao bất tuyệt nói về những thứ mình thích, còn Do Won thì thả nhiên đáp lại không thấy cô ồn vì nãy giờ anh không nghe cô nói. Nếu Yi Young lỡ lời nói "vâng" khi anh hỏi "anh đẹp trai sao" thì, Do Won "cợt nhả" đáp lại "Yi Young là người hài hước nhất trong số những người xinh đẹp" mà anh gặp. Đoạn nhá hàng này có phải là dấu hiệu "mập rõ" hơn về tuyến tình cảm của bộ đôi này?

Mặt khác, một số khán giả sợ rằng đây chỉ là chiêu đánh lừa của đoàn phim. Ở series gốc - Hospital Playlist, vì những tương tác ngọt ngào và đáng yêu mà ở phần 1, không ít người xem "đẩy thuyền" cho Song Hwa với Jun Wan hoặc Chi Yong. Nhưng tới phần 2, mạch phim chuyển mượt mà khi tác thành cho love-line của Song Hwa và Ik Jun.