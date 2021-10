Robert Pattinson buộc phải làm điều này khi diễn cùng Kristen Stewart trong "Chạng Vạng"

HHT - Gần 10 năm sau series "Chạng Vạng" (The Twilight Saga), cuộc tình tan vỡ của cặp đôi Robert Pattinson và Kristen Stewart vẫn luôn có những sự thật giấu kín mà ít ai biết được.

Không cần phải nhắc lại về sự nổi tiếng của series The Twilight Saga khi đây vốn dĩ là một "huyền thoại phim ảnh" mà thế hệ 8X, 9X từng "phát cuồng". Câu chuyện tình yêu của cô gái trẻ Bella và chàng ma cà rồng Edward một thời làm điên đảo thế giới, cũng như tốn bao giấy mực của giới truyền thông bởi mối quan hệ "phim giả tình thật" của hai diễn viên chính Robert Pattinson và Kristen Stewart.

Theo trang Republicworld, đạo diễn của bộ phim đình đám này - bà Catherine Hardwicke mới đây đã tiết lộ một sự thật gây sốc liên quan đến nam chính Robert Pattinson trong quá trình làm phim. Theo lời của nữ đạo diễn, đoàn làm phim đã sớm “chốt đơn” cho vị trí nữ chính là Kristen Stewart. Tuy nhiên, vấn đề khác lại phát sinh khi công cuộc tìm kiếm một người bạn diễn phù hợp cho cô khá khó khăn vì khi đó nàng "Bella" chỉ mới 17 tuổi.

Mặc dù được gắn mác là PG-13 (không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi) nhưng trong phim lại chứa khá nhiều cảnh hai vai chính âu yếm. Bởi lý do đó, Catherine đã buộc Robert phải tuyên thệ rằng sẽ giữ một khoảng cách an toàn với Kristen do bạn diễn của anh chưa đủ 18 tuổi.

Động thái của nữ đạo diễn được cho là thông minh và hợp lý để bảo vệ diễn viên của mình khỏi những rắc rối pháp lý và scandal không cần thiết.

Phía sau câu chuyện của Edward và Bella trên màn ảnh, mối tình của cặp đôi RobKris ngoài đời cũng chiếm được sự mến mộ lớn của khán giả lúc đó. Đáng tiếc vào năm 2012, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi sau scandal Kristen "cắm sừng" Robert để qua lại với đạo diễn của bộ phim Snow White & the Huntsman mà cô đóng chính.

Kristen Stewart đã sẵn sàng đồng ý nếu Robert Pattinson cầu hôn cô

Chia sẻ với chương trình The Howard Stern Show hồi 2019, Kristen đã có những tâm sự và cảm nghĩ của cô về mối tình với Robert Pattinson: “Tôi đáng lẽ ra sẽ kết hôn với anh ấy”.

Trong buổi phỏng vấn, Kristen bày tỏ tình yêu lớn của mình dành cho người bạn diễn Twillight lúc hai người còn là của nhau. Khi được Howard Stern hỏi liệu cô có suy nghĩ đến việc kết hôn với Robert không, Kristen dõng dạc thừa nhận: "Tôi không biết nữa, tôi cũng không chắc. Tôi không phải là một người gắn bó chặt chẽ với những quan niệm truyền thống cũ kĩ, nhưng câu trả lời là 'có'."

Cô thể hiện những lo âu về mối quan hệ của bản thân với Robert phía sau hào quang của màn ảnh: “Chúng tôi không muốn nắm tay cùng nhau đi trên phố để cho bọn họ bắt gặp khoảnh khắc này, nhưng chính điều đó lại ngăn cản tôi và Robert thể hiện tình cảm của mình ở đời thực.”

Nữ diễn viên năm nay 31 tuổi cho biết, sau bê bối tình ái cô đã gặp một khoảng thời gian khó khăn, nhưng chính thử thách này giúp cô mạnh mẽ hơn từng ngày. Gạt đi sai lầm trong quá khứ, cô vui vẻ chia sẻ với truyền thông về mối quan hệ hiện tại cùng cô bạn gái Dylan Meyer và mong muốn sẽ đính hôn với Dylan trong tương lai.

Hoàng Huy