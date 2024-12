Rosé BLACKPINK, Evan Mock tình bể bình ở hậu trường, ủng hộ nhau từ điều nhỏ nhất

HHT - Song Hye Kyo cùng giao diện của Moon Dong Eun (The Glory) tới họp báo "Dark Nuns". Tựa phim kinh dị này đánh dấu cuộc tái xuất màn ảnh rộng sau hơn 10 năm của mỹ nhân họ Song.

HHT - Động thái của producer Kewtiie giữa tranh cãi MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" (Hùng Huỳnh) bị nghi đạo nhái MV "Standing Next To You" của Jung Kook (BTS) được cho là nguyên nhân chính khiến làn sóng phẫn nộ của V-ARMY lên cao. Các fan Việt đang "đẩy trend" sự việc này trên X, nhận được sự quan tâm từ cộng đồng ARMY quốc tế.