Rosé BLACKPINK lên đường qua Nhật, lịch trình không dừng lại ở MAMA 2024

HHT - Rosé không có tên trong line-up nghệ sĩ biểu diễn chính thức tại MAMA 2024. Nhưng truyền thông Hàn lại khẳng định nữ idol khởi hành tới Nhật là để chuẩn bị cho lễ trao giải này. Rosé sẽ góp mặt với vai trò gì?

Ngày 20/11, Rosé khởi hành từ sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) tới Nhật Bản. Theo truyền thông Hàn, cô sẽ xuất hiện tại MAMA 2024 vào ngày 23/11. Rosé xuất hiện với mái tóc vàng uốn xoăn bồng bềnh, diện áo khoác da và quần jeans đen của Saint Lauren.

Trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn lẫn khách mời trao giải chính thức của MAMA 2024 đều không có Rosé. Theo đó, chưa thể chắc chắn nữ idol sẽ chỉ ngồi xem hay còn đảm nhận vai trò đặc biệt nào. Người hâm mộ hy vọng Rosé sẽ biểu diễn siêu hit APT. trên sân khấu hoặc bài hát mới Number One Girl (phát hành chính thức ngày 22/12).

Nếu đúng là Rosé sẽ có mặt tại MAMA 2024 diễn ra vào hôm 23/11, fan K-Pop lại càng hồi hộp mong ngóng màn tương tác hiếm có của Rosé và G-Dragon (BIGBANG). Cư dân mạng nhen nhóm hy vọng bộ đôi sẽ có sân khấu kết hợp. Vì Rosé chính là "giọng ca bí ẩn" góp giọng trong ca khúc Without You của G-Dragon, phát hành vào năm 2012. Thời điểm đó, cô vẫn là thực tập sinh của YG.

Không chỉ MAMA 2024, Rosé tới Nhật Bản cũng là để chuẩn bị cho buổi listening party đặc biệt cùng với người hâm mộ. 10 fan may mắn trên toàn cầu được Rosé đài thọ chi phí vé máy bay và chỗ ở. Tiệc nghe nhạc đầu tiên của full album Rosie đã được tổ chức thành công tại Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 6/12, album Rosie sẽ chính thức lên kệ. Rosé đang tất bật chạy lịch trình quảng bá cho sản phẩm mới. Ngày 19/11, cô đã hoàn tất ghi hình cho chương trình The Seasons. Sắp tới, chủ hit APT. sẽ ghé qua You Quiz on The Block.