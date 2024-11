Rosé BLACKPINK nhá hàng "Rosie": Toàn nhạc suy, bài hát nào đang "gây mê" nhất?

HHT - Livestream gần nhất của Rosé không khác nào highlight medley của album "Rosie" vì cô tiết lộ cho fan nghe nhiều đoạn nhỏ của các bài hát. Độ "gây nghiện" khiến fan muốn "nhảy cóc" qua tháng 12 thật nhanh để được nghe trọn vẹn.

Trong livestream gần đây, Rosé đã hé lộ một đoạn ngắn từ 6 ca khúc trong album Rosie, gồm: Game Boy, 2 Years, Toxic Till the End, 3AM, Not the Same, Number One Girl. Những đoạn nhạc được tiết lộ cho thấy chất tự sự rất rõ của Rosie và cả "độ suy", diễn tả lại cảm xúc chạm đáy, hỗn loạn của Rosé trong những năm qua.

Chỉ những đoạn ngắn, cư dân mạng cũng đã cảm thấy các ca khúc trong album Rosie có độ gây nghiện cao. Màn spoil bất ngờ của Rosé làm tăng thêm độ ngóng chờ của người hâm mộ. "Mang tháng 12 tới đây ngay" - đây là bình luận của nhiều người hâm mộ trên toàn cầu khi nghe những đoạn nhạc được nữ ca sĩ tung ra. Các fan đoán rằng có khả năng 1 trong những bài hát này sẽ được phát hành trước thềm album lên kệ, vì trước đó, Rosé từng nói "soon" (sớm thôi).

Đoạn snippet của Toxic Till the End đang được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Ngoài chuyện tò mò ai là người đã khiến Rosé rơi vào mối quan hệ độc hại, khán giả cũng "ngấm nhanh" giai điệu của ca khúc này. Một vài bình luận của cư dân mạng trên X (Twitter):

"Tôi nghĩ là tôi sẽ khóc khi album phát hành."

"Rosé luôn có điều gì đó mới mẻ và thú vị! Tôi thực sự mong chờ album mới của cô ấy "rosie" và bài hát "Toxic Till The End" nghe rất cuốn."

"Cảm giác Toxic Till The End sẽ bùng nổ. Rosé luôn mang chiều sâu cảm xúc đó vào âm nhạc của cô ấy. Tôi tò mò muốn biết bản đầy đủ sẽ như nào, cho dù là nó siêu buồn đi chăng nữa."

"Rosé đúng nghĩa mở một buổi listening party nhỏ. Mọi thứ hoàn hảo. Nhạc thì suy muốn khóc, còn cổ thì đáng yêu."

"Tò mò thật, bài nào sẽ là ca khúc chủ đề nhỉ?"

"Not The Same với Game Boy là gu tôi."

Theo giới thiệu ban đầu, Rosie có 12 bài hát, nhưng hiện tại, Rosé cho biết sẽ có phiên bản nâng cấp, thêm 3 tracks mở rộng. Kể cả "bông hồng của BLACKPINK" có nhá hàng tới 6 ca khúc trong album cũng vẫn có tới phân nửa danh sách được giữ kín, dư sức tạo bất ngờ cho khán giả.

Chia sẻ trên tạp chí Paper, Rosé cho biết cô đã lao vào sáng tác ngay sau khi kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink cùng BLACKPINK, mọi công đoạn thu âm được thực hiện ở Los Angeles. Full abum Rosie là cả tâm can của Rosé, nơi cô kể về những câu chuyện, những cảm xúc phức tạp mà cô trải qua trong độ tuổi 20.

Rosie sẽ được phát hành vào ngày 6/12.