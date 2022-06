Rực rỡ sắc màu đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2022 của sinh viên FTU

HHT - Dự báo trong tháng 7, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng với nhiều ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37-39 độ, có thời điểm trên 40 độ C.

HHT - Có 2 lối sống phổ biến nhất của người trẻ hiện nay: Sống hết mình theo phong cách YOLO (you only live once - bạn chỉ sống một lần) và sống tiết kiệm để dự phòng cho tương lai sau này. Đặc biệt sau khi đại dịch đi qua đã khiến lối sống, lối suy nghĩ của nhiều Gen Z thay đổi rõ rệt.