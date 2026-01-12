Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Running Man Vietnam 3: Pháo được khen nức nở, có biệt danh mới "Vua lì đòn"

Thiện Dư

HHTO - Em xinh Pháo trở thành cái tên nổi bật trong tập 14 của Running Man Vietnam mùa 3, trụ đến phút cuối bằng cách chơi hết mình.

Tham gia tập 14 của Running Man Vietnam mùa 3, Em xinh Pháo khiến khán giả vô cùng bất ngờ, thậm chí được yêu thích và trở thành đề tài gây sốt vì cách chơi lăn xả, thông minh và hấp dẫn đến từng phút.

612744550-17932136100161747-3874.jpg

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Pháo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những màn "chơi chữ" duyên dáng, như "phóng lên nào - Pháo lên nòng" để thuyết phục các thành viên phía Trưởng phòng lựa chọn. Trải qua các trò chơi, cô nàng đều tham gia hết mình, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội Liên Bỉnh Phát. Tuy nhiên phải đến vòng xé bảng tên, Pháo mới thật sự toả sáng.

Nhiều cư dân mạng tặng cho Pháo biệt danh "vua lì đòn" khi cứ ngỡ cô nàng sẽ sớm bị loại khi Liên Bỉnh Phát bị xé bảng tên từ sớm. Thế nhưng bằng sự bình tĩnh của mình, nhất là luôn lắng nghe lời khuyên "giữ chặt bảng tên" của Liên Bỉnh Phát, Pháo mạnh mẽ sống sót đến tận cuộc chiến cuối cùng trước Lan Ngọc và 52Hz.

a.jpg
Pháo phòng thủ tuyệt đối trước những màn xé bảng tên gay cấn.
34.jpg
4.jpg
Khán giả khen ngợi Pháo, đặt cho cô nàng biệt danh "vua lì đòn".

Nàng rapper còn gây sốt cõi mạng khi có màn "lật mặt" bất ngờ, liên minh với Lan Ngọc - Quang Tuấn để đánh bại Trấn Thành, rồi nhanh trí xé luôn bảng tên Quang Tuấn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cách chơi bùng nổ, phòng thủ "full giáp" nhưng tấn công đúng lúc của Pháo khiến người xem vỡ oà thích thú, không tiếc lời khen ngợi.

612059674-17860522755574762-6889.jpg
Khoảnh khắc Pháo xé bảng tên của Quang Tuấn gây sốt mạng xã hội.

Thực chất đây không phải lần đầu Pháo cho thấy độ lăn xả, sức mạnh của mình trên chương trình truyền hình. Khi tham gia Sao Nhập Ngũ hay các trò chơi thể lực của Em Xinh "Say Hi", cô nàng cũng từng trở thành đề tài bàn tán bởi cách chơi thông minh, nhiệt tình nhưng vẫn biết "thả miếng" dễ thương, tạo thiện cảm với khán giả.

Thiện Dư
#Pháo #52Hz #Lan Ngọc #Liên Bỉnh Phát #Trấn Thành #Quang tuấn #Running Man Vietnam #Running Man Vietnam mùa 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục