Steven Nguyễn tinh tế với Hoa hậu Thiên Ân nhưng lại khiến netizen cười nghiêng ngả

HHTO - Steven Nguyễn cực lịch thiệp thì ai cũng công nhận, nhưng chẳng ngờ nam diễn viên lại tinh tế quá độ nên gặp tình huống dở khóc dở cười.

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh vào tối 10/1 vừa qua đã quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu, trong đó không thể thiếu ê-kíp của phim Mưa Đỏ. Riêng Steven Nguyễn đã nhận được hai giải cá nhân là Cặp đôi phim điện ảnh được yêu thích nhất (cùng Hạ Anh) và Nam diễn viên phim điện ảnh được yêu thích nhất.

Steven Nguyễn và Đoàn Thiên Ân nhận giải Nam/nữ diễn viên được yêu thích.

Khi Steven Nguyễn lên sân khấu nhận giải cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, nữ diễn viên chính phim Nụ Hôn Bạc Tỷ bị vấp ngã ở bậc cầu thang và nam diễn viên nhanh chóng bước tới đỡ Thiên Ân đứng lên. Sau đó, anh còn ân cần kéo dây váy lên vai giúp Đoàn Thiên Ân, chỉnh lại trang phục cho nàng hậu trước khi nhận giải.

Hoa hậu Thiên Ân vấp ngã và Steven Nguyễn nhanh chóng giúp cô. Clip: Chumchum / Hóng sao Vbiz

Bình thường, hành động của Steven Nguyễn sẽ được khen là tinh tế, chu đáo nhưng lần này cư dân mạng lại cười nghiêng ngả. Lý do vì bộ váy của Đoàn Thiên Ân là kiểu hở vai, quai váy sẽ trễ xuống cánh tay chứ không nằm trên vai như bình thường. Steven Nguyễn lại hiểu lầm rằng quai váy bị tụt nên kéo lên giúp Đoàn Thiên Ân, khiến nàng hậu sau đó lại phải kéo trễ xuống như thiết kế ban đầu.

Hai diễn viên nhìn rất đẹp đôi trên sân khấu

Bù lại, khán giả có dịp ấn tượng với phản ứng nhanh nhẹn của Steven Nguyễn cũng như khả năng xử lý sự cố khéo léo, bình tĩnh của Đoàn Thiên Ân. Bởi sau đó, cả hai đều đẹp tràn màn hình khi đứng cạnh nhau trong phần nhận giải.

Không hẹn mà gặp, Đoàn Thiên Ân cùng Steven Nguyễn đều mặc đồ đen, bộ váy voan nữ tính mềm mại của nàng hậu đứng cạnh bộ suit kèm áo choàng dài của nam diễn viên Mưa Đỏ không ngờ lại cực ăn ý.