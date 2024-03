Ryu Jun Yeol có biểu cảm lạ trước ống kính, từ chối làm một hành động quen thuộc

HHT - Ngày Han So Hee trở về từ Hawaii giữa ồn ào tình cảm với Ryu Jun Yeol, cư dân mạng chú ý tới chiếc nhẫn lấp lánh ở tay trái của cô. Nó lại được đeo ở ngón áp út, làm dấy lên tranh cãi Han So Hee cố ý khoe tín hiệu tình yêu của cô và Ryu Jun Yeol. Nhưng sự thật về ý nghĩa chiếc nhẫn này thì không phải vậy.

HHT - Vì hàng xóm lỡ lời nên có vẻ Hong Hae In (Kim Ji Won) sẽ sớm phát hiện Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) có ý định ly hôn ở tập 5 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt). Công cuộc "truy thê", theo đuổi lại vợ của Hyun Woo dự là không chỉ ở Hàn Quốc mà còn qua tới Đức.

HHT - Càng "đào sâu" (và cả phỏng đoán) về tam giác tình cảm Hyerin - Ryu Jun Yeol - Han So Hee, nhiều netizen càng chỉ ra những chi tiết được cho là giống chuyện phim “Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi”. Bức ảnh Han So Hee do Dispatch chụp khi đi cùng Ryu Jun Yeol tại Hawaii cũng được đem ra so sánh.