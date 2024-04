Sabrina Carpenter có bản hit Top 10 đầu tiên sau khi hát mở màn The Eras Tour

HHT - Khán giả ai cũng rưng rưng khi xem Kim Ji Won khóc đầy cảm xúc trong tập mới nhất của "Queen Of Tears". Nhưng hóa ra ở những phim trước đây, Kim Ji Won chưa thể khóc lay động lòng người như thế này.

HHT - Park Sung Hoon - người thủ vai phản diện Yoon Eun Sung trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đang ngập trong lời "mắng (yêu)" của cư dân mạng vì nhập vai quá đạt: "Còn làm tôi trông ghét hơn cả Jeon Jae Jun hồi The Glory nữa".

HHT - Taylor Swift đã phát hành album phòng thu thứ 11 "The Tortured Poets Department" và phiên bản mở rộng với tổng cộng 31 bài hát. Nữ ca sĩ tiếp tục thử thách cộng đồng nghe nhạc với thứ ngôn ngữ được netizen đùa rằng cỡ “IELTS 13.0”.

HHT - Diễn biến chậm và ít plot twist hơn giúp "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 14 tăng nhẹ rating so với tập trước, rút ngắn khoảng cách với phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài tvN - "Hạ Cánh Nơi Anh" xuống còn khoảng 0,05%. Kết thúc "happy ending" của phim đang đến rất gần vì Hong Hae In đã phẫu thuật tiêu diệt tế bào ung thư thành công.