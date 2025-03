Sắc vóc cuốn hút của các "bóng hồng" V-Biz vướng vào ồn ào tình ái của ViruSs

HHT - Ngọc Kem, Pháo và Emma Nhất Khanh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có nhiều động thái được cho là nhắm tới ViruSs - nam streamer đình đám thuộc hội "Tứ hoàng".

Những ngày qua, ồn ào "đấu tố" liên quan tới streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) là tâm điểm thu hút thảo luận lớn từ cư dân mạng. Nhiều hotgirl, nghệ sĩ V-Biz có động thái gây xôn xao, được cho là nhằm vào nam streamer 37 tuổi.

Ngọc Kem là người "khơi mào" sự việc. Hotgirl sinh năm 1999 cho biết đã kết thúc mối tình gần 1 năm với ViruSs vào thời điểm trước Tết, "tố" bạn trai cũ tệ bạc, nhiều lần ngoại tình, lừa dối cô.

Ngọc Kem được biết đến thông qua nền tảng TikTok - nơi cô hiện có hơn 3 triệu người theo dõi. Hotgirl 26 tuổi sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, gu ăn mặc thời thượng. Cô chuộng những bộ cánh điệu đà, tông màu ngọt ngào, tạo điểm nhấn ở các chi tiết bèo nhún, nơ hay form dáng baby doll.

Vài giờ sau khi đăng tải dòng tâm sự ẩn ý trên tin story, Pháo phát hành bản diss (công kích) mang tên Sự Nghiệp Chướng gây bùng nổ mạng xã hội.

Ca khúc leo thẳng Top #1 Trending YouTube Vietnam, có lời lẽ sâu cay, mỉa mai mang nhiều hint gợi nhớ tới ViruSs.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) là nghệ sỹ Gen Z mang màu sắc cá tính, táo bạo của V-Biz. Sở hữu vóc dáng săn chắc, cao ráo, nữ rapper sinh năm 2003 "cân đẹp" các thiết kế trình diễn cầu kỳ, táo bạo.

Thời điểm ghi danh Sao Nhập Ngũ, Pháo khiến cộng đồng trầm trồ thán phục với quyết định cạo đầu để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Với kiểu tóc đầu đinh, diện mạo nữ rapper 22 tuổi trông càng ấn tượng, phá cách.

Emma Nhất Khanh là "bóng hồng" tiếp theo ra nhạc giữa ồn ào tình ái của ViruSs.

Ca khúc Fake It Up là phiên bản remake của Take It Slow (LIME), có nội dung chỉ trích gã đàn ông "ngụy quân tử". Kể câu chuyện "quen quen", phát hành vào thời điểm nhạy cảm, netizen phỏng đoán đây tiếp tục là một nhạc phẩm diss nhắm tới ViruSs.

Emma Nhất Khanh là cựu thành viên LIME - nhóm nhạc được đào tạo theo mô hình K-Pop. Sau khi tan rã vào năm 2019, Emma Nhất Khanh tiếp tục hoạt động nghệ thuật, trở thành content creator trên TikTok với hơn 1,4 triệu followers.

Emma Nhất Khanh "ghi điểm" nhờ gu ăn mặc sành điệu, mang đậm tinh thần Y2K. Mỹ nhân 30 tuổi tự tin khoe dáng trong những trang phục cạp trễ, cúp ngực, cắt xẻ lạ mắt. Kiểu tóc bob bạch kim được tạo kiểu đa dạng từ vuốt ướt, xoăn sóng, uốn chỉa giúp vẻ ngoài của Emma thời thượng, cuốn hút hơn.