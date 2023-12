Sắc vóc dàn thí sinh được dự đoán lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

HHT - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc. Trước thềm Chung kết, những cái tên nào được dự đoán sẽ lọt Top 5 chung cuộc?

Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023 sẽ được diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2023: Chủ Nhật 31/12 tại TP Đà Lạt. Trước thềm Chung kết, một số cái tên được fan sắc đẹp nhắc đến nhiều nhất, dự đoán sẽ lọt Top 5 chung cuộc, đó là những ai?

Ngô Bảo Ngọc (SBD 678) đến từ TP.HCM

Bảo Ngọc sinh năm 1995, cao 1m75, số đo hình thể 85-62-92 cm. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Biển và lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ở cuộc thi năm nay, cô giành giải Best Catwalk (Người đẹp catwalk đẹp nhất), là Đại sứ Môi trường và nằm trong Top 10 Người đẹp Thời trang.

Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696) đến từ Điện Biên

Người đẹp sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94 cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Giải Siêu mẫu Phong cách cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team HLV Hương Giang tại The New Mentor 2023.

Người đẹp giành giải thưởng phụ Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất) của cuộc thi năm nay.

Phan Lê Hoàng An (SBD 382) đến từ TP.HCM

Hoàng An sinh năm 2000, cao 1m69, số đo hình thể 79-58-92 cm. Người đẹp từng lọt Top 10 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 cùng các giải phụ Người đẹp Du lịch và Người đẹp Trang phục Thân thiện Môi trường), Top 20 Miss World Vietnam 2022 cùng các giải phụ Người đẹp Thể thao.

Hoàng An giành giải thưởng phụ Best Interview (Người đẹp trả lời phỏng vấn xuất sắc nhất) của Miss Cosmo Vietnam 2023.

Thomas Iris Thanh (SBD 090) đến từ TP.HCM

Người đẹp sinh năm 1999, cao 1m79, số đo hình thể 86-64-97 cm. Cô từng lọt Top 30 Miss Peace Vietnam 2022 và Top 2 Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam 2023.

Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp đang là Đại sứ Di sản, và lọt Top 10 Best Face.

Cao Thị Thiên Trang (SBD 789) đến từ TP.HCM

Thiên Trang sinh năm 1993, cao 1m76, số đo hình thể 86-67-97 cm. Thiên Trang từng đạt danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars.

Người đẹp hiện trong Top 10 Người đẹp Thời trang và giành giải Best Social Media (Người đẹp Truyền thông) của cuộc thi năm nay.