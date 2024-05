Sắm hàng hiệu secondhand trên TikTok sẽ là xu hướng tới đây của Gen Z?

HHT - Vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu sáng kiến bán hàng hiệu secondhand trên TikTok Shop có biến nền tảng này trở thành không gian mới để Gen Z mua sắm đồ xa xỉ dùng rồi hay không.

Mọi người đều biết rằng người dùng TikTok phần lớn là Gen Z (63% người dùng ở độ tuổi từ 10 đến 29), cũng là nhóm người có sự quan tâm đặc biệt đối với hàng hóa độc quyền có thương hiệu.

Theo Vogue Business, việc chuyển đổi từ đồ giá rẻ sang đồ cao cấp sẽ là bước cần thiết đối với TikTok Shop, bởi Gen Z là một trong những thế hệ quan tâm nhất đến hàng xa xỉ. Những nội dung giới thiệu bộ sưu tập đồ secondhand là một trong những xu hướng đang phát triển mạnh trên TikTok.

Ngày càng có nhiều người sưu tập đồ trang điểm, phụ kiện và thời trang cổ điển đang hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội này. Các tài khoản như Luxe Collective, Break Archive, Sellier Knightsbridge, Sign of the Times và Hardly Ever Worn It đều đã đạt được những thành công nhất định trên mạng xã hội TikTok. Vì vậy, tiếp tục cộng tác với TikTok sẽ cho phép họ chuyển đổi lượt xem video thành doanh số bán hàng một cách mạnh mẽ hơn.

Từ khóa #VintageTok trở nên quen thuộc hơn và là một thị trường phát triển mạnh mẽ, cho phép TikTok chuyển đổi những người có hứng thú với những content này trở thành thành khách hàng thực thụ.

Hiện tại, ngành hàng mới của TikTok Shop dành riêng cho việc bán các mặt hàng xa xỉ chỉ được áp dụng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, với sự hợp tác của các công ty bán lại đồ xa xỉ. Vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu sáng kiến bán hàng hiệu secondhand trên TikTok Shop có biến nền tảng này trở thành không gian mới để Gen Z mua sắm đồ xa xỉ dùng rồi hay không, nhưng hiển nhiên không ai biết trước được tương lai sẽ thay đổi ra sao.