Săn hoa đào sớm ở miền Bắc: Tà Xùa "thêm gói" ngắm mây, đi Hà Giang tiện chụp áo dài

HHTO - Đào rừng nở sớm nên chưa đến Tết Nguyên đán, du khách vẫn có thể "săn hoa đào" ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Điều quan trọng là sắc hồng hoa đào không phải điều duy nhất bạn choáng ngợp khi đến những địa điểm này.

Tà Xùa

Nổi lên vài năm gần đây với biệt danh "thiên đường săn mây", nên dĩ nhiên, nếu "đủ điểm nhân phẩm", bạn có thể ngắm được cả biển mây và hoa đào nở. Hoa nở ở dọc các homestay tại trung tâm thị trấn, cạnh các quán cà phê nên thuận tiện để chụp ảnh và nghỉ ngơi.

Video: @dulichtaxuatattantat

Nếu ngày hôm trước có mưa nhỏ và hôm sau tạnh ráo thì đây là một trong những dấu hiệu gần như chắc chắn bạn đã "săn mây" thành công. Tuy nhiên, nếu không may lắm thì thời điểm này là lúc Tà Xùa dễ có mây mù, sương và mưa lâm thâm có thể khiến đường bẩn, khó đi.

Không săn được mây nhưng chỉ cần thời tiết đẹp, Tà Xùa có đầy điểm chill như mỏm cá heo, Xím Vàng, Khe Cải... đảm bảo du khách không nhàm chán. Ngắm sao, "milky way Tà Xùa" cũng là một trong những lý do nơi này hút giới trẻ.

Ảnh: Nhà H'Mông

Mộc Châu

Đường lên thác Dải Yếm, làng chè Mộc Châu... hay thậm chí chỉ tại homestay bạn cũng có thể ngắm được hoa đào nở. Tùy các khu vực mà hoa sẽ nở rộ hoặc đã tàn hay sắp nở. Nếu không muốn mất công đến rồi ôm thất vọng, du khách có thể hỏi chủ home hoặc dân bản địa check trước.

Video: @dicungmayne

Ảnh: Hoa Cảnh Cao Nguyên - Mộc Châu

Ngoài hoa đào, đây cũng là thời điểm hoa mận nở trắng rừng, ngắm đồi hoa cải trắng - vàng hoặc trải nghiệm hái cam, dâu. Riêng Hang Táu sẽ tương tự như thảo nguyên ở Tà Xùa, mùa này, cỏ đang úa vàng nên nếu chỉ muốn đến đây để check-in thảm cỏ xanh ngát thì bạn có thể bỏ qua.

Ảnh: FB Ba đứa mình

Hà Giang

Hoa đào ở Hà Giang đã nở từ cuối tháng 12 nên ở một số khu vực nhỏ, đào có thể đã tàn ít nhiều. Nói là vậy nhưng thực tế, khoảng 2 tuần nữa mới đến lúc hoa đào xác xơ nên lúc này du khách vẫn còn cơ hội.

Video: @ditronkhong

Ảnh: FB Ba đứa mình

Ảnh: IG @linhchimm

Lô Lô Chải là "tọa độ vàng" ở Hà Giang, cũng là nơi bạn đi bừa cũng sẽ thấy hoa nở, cảnh đẹp. Tường đất, đá, cảnh quan đẹp như truyện cổ của nơi này còn là bối cảnh hợp lý cho một bộ ảnh áo dài đón Tết Nguyên đán. Ý tưởng này đã có từ lâu và vẫn chưa lỗi thời nên còn chờ gì mà không thử.

Ảnh: IG @heiiir

Tất cả những điểm du lịch trên đều đang độ đắt khách, nên dịp cuối tuần dễ xảy ra tình trạng tắc đường hoặc xếp hàng chờ dài ở một số điểm check-in nổi tiếng. Tại vùng núi cao, trời tối nhanh nên nếu cung đường về homestay là đường đèo nhiều, bạn hãy tranh thủ về sớm để tránh nguy hiểm. Trời đang Đông nên chỉ cần tắt nắng sẽ rất lạnh, áo ấm thật dày để mặc tối là không thể thiếu. Ngoài ra, một chiếc mũ nhỏ là cũng không thừa để tránh sương xuống.