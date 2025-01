Sao Địa Ngục Độc Thân 4 trên tạp chí ELLE: Jun Seo gây sốc, kết quả ghép đôi được bật mí?

HHT - Yuk Jun Seo có màn biến hóa mới lạ khi xuất hiện trên tạp chí ELLE Hàn Quốc số tháng 2 cùng dàn sao "Địa Ngục Độc Thân 4". Loạt hình cũng dấy lên bàn tán về kết quả "ghép đôi", nhất là sau khi tin đồn của cặp Jang Theo - You Jin được lan truyền.

Mới đây, dàn sao Địa Ngục Độc Thân 4 có khoảnh khắc chung khung hình trên ấn phẩm tháng Hai tạp chí ELLE Hàn Quốc. Nhờ sở hữu lợi thế về ngoại hình cùng tính chất nghề nghiệp phần lớn hoạt động trong ngành giải trí, dàn thí sinh tỏa sáng đồng đều trong loạt hình quảng bá.

Trong đó, Yuk Jun Seo (đứng thứ 5 từ trái sang) thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Mỹ nam Sweet Home được nhận xét thăng hạng nhan sắc với kiểu tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, khác hẳn với mái tóc xoăn dài chạm vai đầy hoang dã khi xuất hiện trong chương trình. Visual sắc bén của Kim Tae Hwan cũng gây trầm trồ khi đứng vị trí trung tâm, nổi bật trong bức hình nhóm.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp bố cục, vị trí đứng của các người chơi dấy lên nhiều bàn tán, được cho là hé lộ về mối quan hệ của họ sau show hẹn hò. Ngày 15/1, chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi 4 tập đầu tiên của Single's Inferno 4 lên sóng, khán giả phát hiện trang cá nhân của hai người chơi Jang Theo, Jung You Jin sử dụng ốp điện thoại đôi, dấy lên tin đồn ghép cặp thành công.

Trong suốt 4 tập đầu, hai người chơi không có dấu hiện phát triển quan hệ tình cảm. Cùng với đó, Jang Theo thể hiện quan điểm "nhất kiến chung tình" với Lee Si An. Từ đó, tin đồn hẹn hò của Jang Theo, Jung You Jin phần nào khiến người xem choáng váng. Trong bức hình nhóm trên tạp chí Elle Hàn Quốc, Jang Theo và Jung You Jin lại tiếp tục đứng cạnh nhau "sát rạt", khiến fan coule Jang Theo - Si An "lung lay".

Yuk Jun Seo và Kim Min Seol đứng cạnh nhau trong bức ảnh nhóm nhỏ. Hai người chơi hiện có một đêm hẹn hò trên Đảo Thiên Đường, có ấn tượng tương đối tích cực về đối phương. Tương tác cơ thể tự nhiên, gần gũi được cho là tín hiệu tốt về mối quan hệ của họ sau chương trình.

Kim Tae Hwan và Bae Ji Yeon được xếp chỗ ở vị trí đối xứng, dù ngồi cạnh nhau nhưng vẫn có khoảng cách. Diễn biến cho đến cuối tập 4 cho thấy hai người chơi chỉ "thả thính" một mình đối phương, được ban bình luận "đẩy thuyền".

Trong tấm ảnh chụp 11 người chơi, Kim Tae Hwan mặc trang phục màu trắng, đứng nổi bật ở giữa dàn sao. Dự đoán, nam người mẫu sẽ có những lựa chọn táo bạo làm thay đổi thế cục.